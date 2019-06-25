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25.06.2019
ТАСС

"Росэлектроника" представит на форуме "Армия-2019" более 350 военных разработок

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

Среди них - средства радиоэлектронной борьбы, изделия электронно-компонентной базы и СВЧ-электроники, комплексы связи, радиолокационные комплексы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представит более 350 военных разработок в рамках Международного форума "Армия-2019". Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

"Холдинг представит более 350 разработок для вооруженных сил в рамках открытой и закрытой частей экспозиции международного форума. В их числе - комплексы связи, радиолокационные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, системы управления, изделия электронно-компонентной базы и СВЧ-электроники", - отметили в сообщении.

На уличной экспозиции посетители форума смогут увидеть подвижный наземный пункт управления беспилотником "Орлан-10Е" и мобильный программно-технический комплекс должностных лиц артиллерийской батареи на базе УАЗ "Патриот", разработанные АО "Радиозавод".

В павильоне "В" "Росэлектроника" представит разработки в области противодействия дронам - натурный образец комплекса "Атака-DBS" для обеспечения гарантированной бесполетной зоны, разработанный НПП "Алмаз". Концерн "Вега" впервые покажет натурный образец модернизированной радиолокационной станции контроля территорий "Форпост-М". НПП "Полет" продемонстрирует комплексы связи для истребителей Су-35 и Су-57.

После завершения форума "Армия-2019" постоянная экспозиция "Росэлектроники" будет доступна для просмотра в демонстрационном центре госкорпорации "Ростех".

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Алмаз НПП
ОАО "Концерн "ВЕГА"
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