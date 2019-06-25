На форуме "Армия-2019" покажут новейшую систему залпового огня

Впервые на площадке военно-технического форума "Армия-2019" в Ростовской области будет представлена новейшая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Форум пройдет на территории парка "Патриот" в Самбеке с 28 по 30 июня. О возможностях "Торнадо-С" расскажут военнослужащие ракетного соединения ЮВО. Два месяца назад на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках тактических учений были успешно выполнены первые пуски из нового РСЗО.

Зрители и гости форума также увидят 16 современных единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Среди них - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Штурм-С", 240-миллиметровый самоходный миномет "Тюльпан" и 203-миллиметровая самоходно-артиллерийская установка (САУ) "Малка", 152-миллиметровые самоходные "Мста-С", "Акация", подвижный разведывательный пункт "Аргус", радиолокационные комплекс разведки "Зоопарк-1М" и "Пантера", а также другое вооружение.

Всего на выставке будет представлено более 80 единиц вооружения и военной техники ЮВО. Это танки Т-72Б3, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", бронированные автомобили "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Тигр" и "Рысь".

На форуме запланировано красочное мероприятие - "танковый танец", который исполнят экипажи восьми танков Т-72Б3 и двух 152-миллиметровых САУ "Акация". Причем, они станцуют вальс, танго и менуэт. Завершит представление боевых машин холостой залп самоходки "Акация".

Добраться до военно-технической выставки можно будет на специальных автобусах бесплатно, отправляющихся от железнодорожной станции Вареновка Неклиновского района. Жители Ростова-на-Дону и близлежащих населенных пунктов могут доехать до Вареновки на электропоезде Ростов - Таганрог. Парковка для тех, кто приедет на форум на личном автотранспорте, будет бесплатной.

Алена Ларина (Ростов-на-Дону)