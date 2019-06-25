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25.06.2019
Российская газета

"Проект Метрополис": морпехов США подготовят к боям в мегаполисах

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Источник изображения: U.S. Navy / wikimedia.org

Этим летом сотни американских морпехов присоединятся к своим британским коллегам в учебном центре, на базе которого отрабатываются бои с технически оснащенным противником в городе.

Морпехи научатся применять беспилотники и другое высокотехнологичное оборудование в специальном учебном центре Muscatatuck, расположенном недалеко от Батлервилля, штат Индиана. Несколько недель они будут петлять по подземным тоннелям, учиться ведению уличных боев в центре большого города. Им предстоит столкнуться с условным противником, который также будет использовать БПЛА и другую современную технику.

Это лишь начало четырехлетнего проекта, также известного как "Проект Метрополис". Он призван обновить устаревшую городскую тактику морской пехоты, сообщает Military.com. В Лаборатории военных разработок Корпуса Морской пехоты считают, что за время затянувшихся конфликтов с участием США на Ближнем Востоке противники изучили тактику американских морпехов и узнали ее слабые места. Не меньшую обеспокоенность КМП США вызывает и рост напряженности в отношениях с Ираном, Россией и Китаем. В скором времени морские пехотинцы могут встретиться с равным противником в густонаселенных районах, уверены в Соединенных Штатах.

Между тем в "Оперативных концепциях Корпуса морской пехоты США" (Marine Corps Operating Concept), изданных в 2016 году, говорится, что в настоящий момент КМП Соединенных Штатов не укомплектован и не оснащен для ведения уличных боев в крупных городах.

"Противник изменился … У него стало больше беспилотников. Он стал лучше осведомлен, у него появились приборы ночного видения, не уступающие нашим, а также возможность использовать наши собственные технологии или предотвращать их использование", - заявил майор Эдвард Лесли, ведущий специалист по городским операциям в Лаборатории военных разработок Корпуса Морской пехоты в беседе с Military.com.

Ранее стало известно, что армия США потратит полмиллиарда долларов на обучение военнослужащих ведению боевых действий под землей. Также выяснилось, что сухопутные войска США испытывают трудности с подготовкой сержантов. Многие из них не умеют правильно перемещаться по полю боя и испытывают проблемы с ориентированием при выполнении поставленных задач.

По словам Лесли, эти же навыки предстоит оттачивать и морпехам. Многие преимущества, которыми они раньше пользовались на поле боя, ушли в прошлое. Теперь морской пехоте предстоит не только зачищать захваченные противником строения, но и принимать самое непосредственное участие в городских операциях в целом.

"Проект Метрополис" основывается на многолетних экспериментах, проводившихся КМП США. Морпехи продолжат экспериментировать с использованием беспилотников для определения позиций врага, что позволит не рисковать лишний раз жизнями военнослужащих. Они будут использовать роботов, способных запоминать планировку зданий, отрабатывать процесс принятия решений морскими пехотинцами в условиях избытка информации и т. д.

Лесли добавил, что каждый город по-своему уникален, поэтому морпехи не всегда смогут использовать опыт, приобретенный, к примеру, в Фаллудже, в новых боях. Ожидается, что первая рота американских морпехов приступит к обучению в августе.


Илья Максимов

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Страны
Великобритания
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
Робот
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