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25.06.2019
Военное обозрение

На выставке "Армия-2019" впервые будет представлен "Паладин" на базе БМП-3

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Увеличивается число сообщений от российских производителей по поводу подготовки к показу новейшей военной техники на форуме "Армия-2019". Среди прочих компаний и производственных групп на международном форуме будет представлен холдинг "Высокоточные комплексы". Этот холдинг, входящий в структуры "Ростеха", делится информацией о подготовке к тому, чтобы впервые представить робототехнический комплекс "Паладин".

Источник изображения: Anna News

Речь идёт о роботизированном шасси в виде БМП-3, на который устанавливается НБМ (необитаемый боевой модуль) "Драгун".

Какие вооружения входят в состав НБМ?

Это две пушки различных калибров – 30 и 100 мм, кроме того – пулемёт калибра 7,62 мм.

Важное добавление от производителя: "Паладин" может действовать не только при управлении оператором через специально организованный канал связи, но и в автономном варианте. В последнем случае система сама просчитывает наиболее оптимальный маршрут при продвижении к заданной точке (включая цель).

Есть и возможность перевода системы под управление экипажа.

"Паладин" с использование НБМ "Драгун" способен поражать живую силу противника, бронированные цели, подавлять огневые точки, расположенные на том или ином удалении. С помощью этого роботехнического комплекса планируется выполнение задач и по удержанию плацдармов перед высадкой основных сил.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
РТК
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