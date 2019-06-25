На выставке "Армия-2019" впервые будет представлен "Паладин" на базе БМП-3

Увеличивается число сообщений от российских производителей по поводу подготовки к показу новейшей военной техники на форуме "Армия-2019". Среди прочих компаний и производственных групп на международном форуме будет представлен холдинг "Высокоточные комплексы". Этот холдинг, входящий в структуры "Ростеха", делится информацией о подготовке к тому, чтобы впервые представить робототехнический комплекс "Паладин".

Источник изображения: Anna News

Речь идёт о роботизированном шасси в виде БМП-3, на который устанавливается НБМ (необитаемый боевой модуль) "Драгун".

Какие вооружения входят в состав НБМ?

Это две пушки различных калибров – 30 и 100 мм, кроме того – пулемёт калибра 7,62 мм.

Важное добавление от производителя: "Паладин" может действовать не только при управлении оператором через специально организованный канал связи, но и в автономном варианте. В последнем случае система сама просчитывает наиболее оптимальный маршрут при продвижении к заданной точке (включая цель).

Есть и возможность перевода системы под управление экипажа.

"Паладин" с использование НБМ "Драгун" способен поражать живую силу противника, бронированные цели, подавлять огневые точки, расположенные на том или ином удалении. С помощью этого роботехнического комплекса планируется выполнение задач и по удержанию плацдармов перед высадкой основных сил.