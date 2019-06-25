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25.06.2019
Военное обозрение

ВС США провели на Украине стрельбы из новейших модульных пистолетов

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Пресс-служба Вооруженных сил США опубликовала снимки стрельб, которые провели военнослужащие американской армии на Украине. Стрельба велась из современных модульных пистолетов М17.

Источник изображения: topwar.ru

В понедельник армия США опубликовала снимки, на которых солдаты из оперативной группы Carentan, 2-й бригадной боевой группы, 101-й воздушно-десантной дивизии провели тренировку по стрельбе из пистолета 22 июня. Стрельбы, проходившие на Яворовском военном полигоне, велись из современных модульных пистолетов М17.

M17 — это модульный пистолет, созданный на базе SIG Sauer P320. Он должен сменить стандартный армейский пистолет M9, бывший основным вспомогательным оружием вооруженных сил США начиная с 1986 года.

Пистолет является частью программы MHS. В нее, помимо полноразмерного M17, которым и будет пользоваться большинство бойцов, входит более компактный M18. Лица и подразделения, которым требуется скрытое ношение оружия, будут использовать вариант M18.

Оба варианта включают в себя модульные функции, позволяющие в будущем добавлять различные прицельные приспособления (например, инфракрасные и лазерные прицелы), легко менять ручки, использовать различные варианты магазина.

В рамках контракта, заключенного на сумму 580 миллионов долларов, компания SIG Sauer должна поставить 238 000 единиц оружия. Флот, Корпус морской пехоты и ВВС могут планируют приобрести 224 000 пистолетов.

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Страны
США
Украина
Компании
SIG Sauer
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