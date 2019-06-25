Комплексы "Искандер-М" перебазированы в рамках внезапной проверки войск ЦВО

Расчеты готовятся к нанесению ракетных ударов

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Поднятые по тревоге войска Центрального военного округа (ЦВО) совершают марши в назначенные районы на штатной технике, сообщает Минобороны России.

"В Свердловской области ракетная бригада, вооруженная комплексами "Искандер-М" завершила перебазирование в район боевого предназначения", - сообщили в ведомстве.

Там сообщили, что расчеты комплексов оборудуют и маскируют огневые позиции, а также организовали систему всестороннего обеспечения.

"В ходе проверки расчеты комплексов выполнят групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника", - сказали в министерстве.

Кроме того, в Хакасии и Саратовской области расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны выдвинулись в назначенные позиционные районы для отработки учебно-боевых задач по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения.

Также военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента Владимира Путина, начата внезапная проверка войск и сил ЦВО.

"По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации", - напомнили в Минобороны.

Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Как заявил Шойгу, проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в центральноазиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".