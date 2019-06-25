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25.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия проинформировала ОБСЕ об учениях в ЦВО, хотя численность привлечённых войск не превышает требующих уведомления лимитов - Минобороны РФ

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Военнослужащие ВС РФ
Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Планируется довести сведения о проверке до стран НАТО

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Количество войск и боевой техники, задействованных во внезапной проверке Центрального военного округа, не превышает лимитов, тем не менее, членам ОБСЕ сообщено о мероприятии, планируется проинформировать о нём страны НАТО, сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

"Численность личного состава, количество военной техники, подпадающие под ограничения Венского документа 2011 года, не превышают лимитов, требующих уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей", - сообщил Ильин на брифинге для иностранных военных атташе в Москве в понедельник.

Тем не менее, отметил генерал, в качестве жеста доброй воли по каналам связи ОБСЕ Минобороны проинформировало "всех членов ОБСЕ о начале внезапной проверки и о количестве привлекаемых к ней сил". "Кроме того, спланировано доведение информации через главного военного представителя Российской Федерации при НАТО государствам-членам Североатлантического альянса, а также по линии аппаратов военных атташе странам ОДКБ и ШОС", - сообщил Ильин.

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