Российские миротворцы отработали создание буферных зон

В рамках внезапной проверки боеготовности российские миротворцы отрабатывают под Самарой задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Также в Минобороны сообщили, что расчеты комплексов "Искандер-М" в рамках внезапной проверки боеготовности ЦВО выполнят групповые и одиночные ракетные удары.

"В Свердловской области ракетная бригада, вооруженная комплексами "Искандер-М", завершила перебазирование в район боевого предназначения. Военнослужащие приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, организовали систему всестороннего обеспечения", – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что удары будут выполнены по целям, которые имитируют командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника.

В понедельник по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина в ЦВО началась внезапная проверка боеготовности.

В проверке задействовано более 35 полигонов. Учения пройдут с 24 по 28 июня.

Сергей Гурьянов