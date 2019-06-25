Войти
25.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские миротворцы отработали создание буферных зон

614
0
0
Штаб ЦВО
Центр управления штаба ЦВО.
Источник изображения: Павел Лисицын / РИА Новости

В рамках внезапной проверки боеготовности российские миротворцы отрабатывают под Самарой задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Также в Минобороны сообщили, что расчеты комплексов "Искандер-М" в рамках внезапной проверки боеготовности ЦВО выполнят групповые и одиночные ракетные удары.

"В Свердловской области ракетная бригада, вооруженная комплексами "Искандер-М", завершила перебазирование в район боевого предназначения. Военнослужащие приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, организовали систему всестороннего обеспечения", – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что удары будут выполнены по целям, которые имитируют командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника.

В понедельник по решению Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина в ЦВО началась внезапная проверка боеготовности.

В проверке задействовано более 35 полигонов. Учения пройдут с 24 по 28 июня.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.09.2018
Кинетический перехват: чем США ответят российским "Кинжалам"
26.12.2016
От "Томагавков" поможет "Искандер"
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
18.06.2015
Высота и точность
13.03.2013
Россия готовит в Беларуси плацдарм для антиПРО?
19.05.2011
Генералы для битья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 16:13
  • 7
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 14:40
  • 18
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета