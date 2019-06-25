Войти
25.06.2019
Lenta.ru

Россиян признали нежизнеспособными на Луне

823
0
+1
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия не производит микроэлектронику, устойчивую к радиационной обстановке на Луне, заявил РИА Новости российский инженер Николай Моисеев.

"Она вся делается в США. Как в России этот вопрос решить, я не знаю", — сказал специалист.

Инженер, занимающийся разработкой скафандров более 30 лет, а в настоящее время работающий на американскую компанию Final Frontier Design, отметил, что "нельзя просто взять скафандр с орбитальной станции и какими-то доработками переместить на Луну". "Электроника откажет. Там радиационная обстановка совершенно другая", — сказал разработчик.

Тем не менее Моисеев признал, что "есть какие-то разработки, но они не афишируются".

В феврале сообщалось, что Россия планирует доставить на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых.

В ноябре 2018 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном поставил задачу проверить, действительно ли американские астронавты были на Луне. Впоследствии пресс-служба госкорпорации заявила, что менеджер пошутил.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
ЯО
Похожие новости
26.03.2019
Рогозин: создание варианта "Союза МС" для полетов к Луне будет стоить $400 млн
26.11.2018
Роскосмос подготовит экипажи лунных миссий к работе в экстремальных условиях
26.11.2018
"Проверим, были американцы на Луне или не были"
26.11.2018
Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 16:13
  • 7
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 14:40
  • 18
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета