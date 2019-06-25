Готовятся к учениям: в ЦВО проверяют боеготовность

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

На фоне приближающихся крупных учений "Центр-2019" в войсках и силах Центрального военного округа началась внезапная проверка боеготовности. Как пояснили в Минобороны, это должно продемонстрировать готовность военнослужащих обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, а также то, насколько они готовы к приближающимся крупнейшим учениям.

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности. Такой приказ отдал Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России, президент Владимир Путин, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По замыслу внезапной проверки с 06:00 мск в высшую степень боевой готовности приводятся в полном составе органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. К проверке также привлекается ряд соединений центрального подчинения.

"Будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - сообщил министр.

По словам Шойгу, внезапная проверка войск ЦВО будет продолжаться с 24 по 28 июня. На более чем 35 полигонах будет проведено свыше 50 учений.

Министр обороны пояснил, что мероприятие должно продемонстрировать способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.

Глава военного ведомства назвал еще одной целью мероприятия оценку степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящих стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Эти маневры проводятся раз в четыре года. В предыдущий раз они состоялись в 2015 году. Учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в текущем году.

Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности войск ЦВО.

Ранее командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил "Российской газете", что учения "Центр-2019" пройдут на полигонах четырех государств: России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

По его словам, регулярные учения и тренировки помогают войскам округа подготовиться к адекватному реагированию на все вызовы и угрозы, возникающие в Центрально-Азиатском регионе.

"Союзники России по СНГ понимают, что борьбу с терроризмом нужно вести сообща, поэтому регулярно проводят совместные учения и тренировки", - отметил военачальник.

В настоящее время на Центрально-Азиатском стратегическом направлении военно-политическая обстановка продолжает ухудшаться, сказал он. В частности, он отметил ситуацию в Афганистане, которая, по его словам, продолжает деградировать. Лапин предположил, что государство может стать новым прибежищем для террористических группировок, откуда они будут перемещаться по всему Евразийскому пространству.

"Это может послужить глобальным фактором дестабилизации. Ведь любое резкое изменение обстановки способно стремительно перерасти в вооруженный конфликт", - обратил внимание генерал-полковник.

При этом он заявил, что войска ЦВО в полной мере готовы защищать южные рубежи России и противостоять возможным террористическим угрозам.

В начале июня Сергей Шойгу сообщил, что учения "Центр-2019" состоятся в сентябре.

Годом ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что учения пройдут ориентировочно в августе-сентябре. Он также отметил, что на них в качестве наблюдателей приглашены военные стран СНГ.

"Хотелось бы отметить, что в следующем году российскими Вооруженными силами будет проводиться учения "Центр-2019". Предлагается рассмотреть возможность направления установленным порядком вашими оборонными ведомствами из числа членов нашего координационного комитета на данное мероприятие для обмена мнениями по окончании учений о качестве решения учебно-боевых задач", - сказал Бувальцев на заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ.

Генерал-лейтенант отметил, что само заседание комитета прошло конструктивно, и был намечен план работы на следующий год.

"Наряду с вопросами проведения совместных мероприятий по подготовке подразделений вооруженных сил содружества были рассмотрены перспективы тренажеростроения", - отметил он.

Лидия Мисник