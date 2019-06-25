Плюсы и минусы новой бронированной версии "Тигра"

С 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке должен пройти военно-промышленный форум "Армия-2019". На нем российские предприятия ВПК должны представить последние новинки техники. Одной из таких перспективных демонстрационных моделей должен стать вседорожный бронированный автомобиль "Тигр" второго поколения.

Источник изображения: topwar.ru

Первые кадры нового армейского бронеавтомобиля "Тигр Next" - именно под таким название он фигурирует в прессе – впервые появились в середине июня: тогда "Военное обозрение" сделало краткий обзор машины, и чего можно от нее ждать. Минусом было то, что полностью разглядеть "Тигр" нового поколения было трудно – его накрывала брезентовая ткань, под которой скрывались обводы автомобиля.

Новый автомобиль (предполагается, что его официальным названием будет "Тигр АМН-2"), как и предыдущий, спроектирован военно-промышленной "Группой ГАЗ".

Первое поколение машины имело разные отклики и получилось достаточно противоречивым. В первую очередь вопрос касался бронирования. Изначально заявлялось, что "Тигр" сможет потянуть классу защиты 6А по ГОСТ Р 50963-96 или 3 уровню по STANAG 4569. Также предполагалось усиление противоминной защиты до Level 2A STANAG (6 кг ВВ под колесом и 3 кг ВВ под днищем кузова).

Однако изначально заявленные характеристики остались на бумаге. В реальности максимально "Тигр" мог выдержать около 600 г в тротиловом эквиваленте под колесом. Это, если можно ТПК выразиться, в копилку минусов. Стоит отметить, что в 2011 году пользователь LiveJournal k_a_r_d_e_n выложил подробный фотоотчет и замечания о боевых качествах полицейской версии машины.

Качество сборки и эргономики СПМ-1 ("Тигр" в версии "Специальная Полицейская Машина") не отличалось высоким качеством исполнения. Отмечалось, что на "серпантине" машина не вытягивала, несмотря на двигатель Cummins В205. Также были подчеркнуты проблемы с бронированием, неудобством подножек, тормозная система не была отлажена должным образом. Неизвестно, относились ли эти замечания к военной версии машины.

Новая версия должна унаследовать раму, мосты, 4,4-литровый турбодвигатель ЯМЗ-5347-10 на 215 л/с с полным приводом. Грузоподъемность автомобиля должна возрасти до 1,6 тонн (раньше она равнялась 1200 кг). "Газ" собирается наладить сборку гидромеханической шестиступенчатой автоматической трансмиссии ГАЗ-1К0808 (была впервые представлена в 2017 году): она должна саменить 5-ступенчатую МКПП и 5-скоростную АКП Allison 1000. Стоит отметить, что это не собственная разработка ГАЗа: ее за полгода по заказу российского предприятия создала фирма Zoerkler Gears (Австрия).

На фото и видео, появившихся в сети, видно, что "Группа ГАЗ" готовится представить 3- и 5-дверную версии машины. Также заметно, что кузов приобрел V-образную форму, помогающую рассеивать взрывную волну, изменился общий внешний вид решетки радиатора (которая приобрела трапециевидную форму) и капота (на нем появилась заметная ручка). Выхлопная труба выведена на уровень крыши – очевидно, для облегчения форсирования водных преград. Это в копилку плюсов.

По внешнему виду колесной базы можно судить о наличии автоматической системы регулирования давления воздуха в шинах. Эргономика машины выглядит гораздо более продуманной по сравнению с первой версией, на дверные приступки явно удобнее залезать. Видимо, создатели поработали и с управляемостью – на видео, опубликованном на днях, видно, что тяжелая машина входит в резкий поворот хоть и не без усилий, но аккуратно и четко.

Некоторые обозреватели обращают внимание на кажущийся малым дорожный просвет. В то же время часто он на подобных машинах регулируемый, и оценить его полноценно по фото и имеющимся видео не представляется возможным.

Данные насчет противоминной защиты новой машины поступают противоречивые. Скорее всего, точные цифры будут представлены завтра, на презентации автомобиля на форуме "Армия-2019".

Есть вопросы и реализации улучшенной эргономики.

По предварительным данным уровень бронирования машины может меняться по желанию заказчика.

Отмечается, что с 2017-го года все опытно-исследовательские и конструкторские работы по данной машине финансировались Министерством обороны Российской Федерации.