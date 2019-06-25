Войти
25.06.2019
Военное обозрение

Плюсы и минусы новой бронированной версии "Тигра"

705
0
0

С 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке должен пройти военно-промышленный форум "Армия-2019". На нем российские предприятия ВПК должны представить последние новинки техники. Одной из таких перспективных демонстрационных моделей должен стать вседорожный бронированный автомобиль "Тигр" второго поколения.

Источник изображения: topwar.ru

Первые кадры нового армейского бронеавтомобиля "Тигр Next" - именно под таким название он фигурирует в прессе – впервые появились в середине июня: тогда "Военное обозрение" сделало краткий обзор машины, и чего можно от нее ждать. Минусом было то, что полностью разглядеть "Тигр" нового поколения было трудно – его накрывала брезентовая ткань, под которой скрывались обводы автомобиля.

Новый автомобиль (предполагается, что его официальным названием будет "Тигр АМН-2"), как и предыдущий, спроектирован военно-промышленной "Группой ГАЗ".

Первое поколение машины имело разные отклики и получилось достаточно противоречивым. В первую очередь вопрос касался бронирования. Изначально заявлялось, что "Тигр" сможет потянуть классу защиты 6А по ГОСТ Р 50963-96 или 3 уровню по STANAG 4569. Также предполагалось усиление противоминной защиты до Level 2A STANAG (6 кг ВВ под колесом и 3 кг ВВ под днищем кузова).

Однако изначально заявленные характеристики остались на бумаге. В реальности максимально "Тигр" мог выдержать около 600 г в тротиловом эквиваленте под колесом. Это, если можно ТПК выразиться, в копилку минусов. Стоит отметить, что в 2011 году пользователь LiveJournal k_a_r_d_e_n выложил подробный фотоотчет и замечания о боевых качествах полицейской версии машины.

Качество сборки и эргономики СПМ-1 ("Тигр" в версии "Специальная Полицейская Машина") не отличалось высоким качеством исполнения. Отмечалось, что на "серпантине" машина не вытягивала, несмотря на двигатель Cummins В205. Также были подчеркнуты проблемы с бронированием, неудобством подножек, тормозная система не была отлажена должным образом. Неизвестно, относились ли эти замечания к военной версии машины.

Новая версия должна унаследовать раму, мосты, 4,4-литровый турбодвигатель ЯМЗ-5347-10 на 215 л/с с полным приводом. Грузоподъемность автомобиля должна возрасти до 1,6 тонн (раньше она равнялась 1200 кг). "Газ" собирается наладить сборку гидромеханической шестиступенчатой автоматической трансмиссии ГАЗ-1К0808 (была впервые представлена в 2017 году): она должна саменить 5-ступенчатую МКПП и 5-скоростную АКП Allison 1000. Стоит отметить, что это не собственная разработка ГАЗа: ее за полгода по заказу российского предприятия создала фирма Zoerkler Gears (Австрия).

На фото и видео, появившихся в сети, видно, что "Группа ГАЗ" готовится представить 3- и 5-дверную версии машины. Также заметно, что кузов приобрел V-образную форму, помогающую рассеивать взрывную волну, изменился общий внешний вид решетки радиатора (которая приобрела трапециевидную форму) и капота (на нем появилась заметная ручка). Выхлопная труба выведена на уровень крыши – очевидно, для облегчения форсирования водных преград. Это в копилку плюсов.

По внешнему виду колесной базы можно судить о наличии автоматической системы регулирования давления воздуха в шинах. Эргономика машины выглядит гораздо более продуманной по сравнению с первой версией, на дверные приступки явно удобнее залезать. Видимо, создатели поработали и с управляемостью – на видео, опубликованном на днях, видно, что тяжелая машина входит в резкий поворот хоть и не без усилий, но аккуратно и четко.

Некоторые обозреватели обращают внимание на кажущийся малым дорожный просвет. В то же время часто он на подобных машинах регулируемый, и оценить его полноценно по фото и имеющимся видео не представляется возможным.

Данные насчет противоминной защиты новой машины поступают противоречивые. Скорее всего, точные цифры будут представлены завтра, на презентации автомобиля на форуме "Армия-2019".

Есть вопросы и реализации улучшенной эргономики.

По предварительным данным уровень бронирования машины может меняться по желанию заказчика.

Отмечается, что с 2017-го года все опытно-исследовательские и конструкторские работы по данной машине финансировались Министерством обороны Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
Allison
Cummins
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
15.04.2019
Вооруженные силы получили в первом квартале года более 500 единиц вооружения
20.06.2016
Символ сотрудничества – "Барыс"
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
20.12.2010
"Тигр" против "Рыси"
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:46
  • 19
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 16:45
  • 8
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета