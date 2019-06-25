Новые снаряды "Свинец-2" и "Манго-М" покажут на "Армии-2019"

Новые подкалиберные снаряды, предназначенные для 125-миллиметровых танковых орудий, покажут в подмосковной Кубинке.

Об этом сообщила корпорация "Ростех".

Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поржать самые различные бронированные цели. Это танки, САУ и амбразуры.

Как пояснил индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов,бронепробиваемость этих боеприпасов увеличена более чем на 20 процентов.

"Если штатный выстрел пробивает 230 миллиметров преграды, то для "Манго-М" этот показатель равен 280 мм, а для выстрела "Свинец-2" - 300 миллиметров", - уточнил он.

Дальность их действия более 2 километров.

В свою очередь гендиректора концерна "Техмаш" Владимир Лепин рассказал, что "Манго-М" - это экспортно-ориентированный выстрел. Он полностью совместим с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90. Следовательно, это сделает его привлекательным для стран, имеющих на вооружении такие танки.

Справка "РГ"

Разработка бронебойного оперенного подкалиберного снаряда (БОПС) "Свинец" началась в 1985 году. На вооружение он был принят в 1991 году. Сердечник боеприпаса изготовлен из уранового сплава. Длинна активной части снаряды 63,5 сантиметра.

БОПС "Манго" создали в 1983 года, а приняли на вооружение в 1896 году. Имеет два сердечника из вольфрамового сплава. Снаряд широко экспортировался в комплекте с российскими и украинскими танками Т-80У/Т-80УД и Т-90.

Олег Корякин