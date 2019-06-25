Без промаха: чем уникальна высокоточная винтовка ORSIS T-5000

Уникальность новой снайперской винтовки, которую стали заказывать - пока для пробы - российские силовые структуры и спецслужбы, в том числе Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия и МВД, заключается сразу в трех факторах. Речь идет об изделии ORSIS T-5000 - высокоточной винтовке с говорящим названием "Точность".

Во-первых, это исключительно российская разработка. До сих пор наши профессионалы экстра-класса применяли в основном австрийские, английские или американские винтовки. Кстати, это не унижение знаменитой снайперской винтовки Драгунова (СВД). У этого оружия совсем другие тактические задачи - выбивать в ходе общевойскового боя офицеров и младших командиров противника, пулеметчиков и гранатометчиков. Дальность стрельбы - 500 - 800 метров. Такая винтовка по штату положена в каждом мотострелковом отделении, выдается наиболее способному солдату-срочнику. То есть это оружие поля боя.

Речь же идет об оружии совсем иного уровня, способного гарантированно поражать цель на расстоянии 1500 метров. И задачи у таких снайперов совсем другие - уничтожение других снайперов или террористов, удерживающих заложников. И вот теперь мы можем сказать, что у нас есть нечто достойное от отечественного производителя.

Во-вторых, калибр винтовки. Есть два варианта: под калибры 7,62/51 мм и 8,6/69 мм, причем для каждого разработаны и бронебойные пули. Можно расстреливать на огромной дистанции и легкобронированные цели. Как говорится, "фишка" здесь в том, что большинство иностранных снайперских винтовок, стреляющих на такую гигантскую дистанцию, - крупного калибра, как правило - 12,7 мм. Как у крупнокалиберного станкового пулемета Browning или у нашего КПВТ, который устанавливают на БТР и "Тиграх". А тут, по сути, "мелкашка". Надо ли объяснять, что выстрел из "Точности" гораздо легче замаскировать, чем из ее более мощной зарубежной "сестры"? А результат - тот же. Видимо, российские оружейники компенсировали уменьшение калибра толщиной ствола: диаметр дульного среза - 22 мм. Опять же, винтовка самозарядная, то есть, с увеличенной скорострельностью. В отличие от крупнокалиберных "снайперок" не требуется после каждого выстрела заново вставлять в патронник патрон и отвлекаться от наблюдения за сектором огня. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью 5 и 10 патронов.

В-третьих, разработкой винтовки занималось частное предприятие - завод "Промтехнология". Оружейный бренд ORSIS переводится просто - оружейные системы. Успех этого начинания, можно надеяться, послужит стимулом для других оружейников-изобретателей.

Стрелять из этой винтовки можно в любое время года и суток при любой погоде. Для тех, кто понимает: кучность попаданий составляет всего лишь половину угловой минуты на расстоянии в пятьсот метров. Промах практически исключен. Однако, у этого оружия есть серьезный недостаток - сложность серийного производства. Поэтому наши силовики и колеблются с массовыми заказами. Достаточно сказать, что в гражданском - охотничьем или спортивном - варианте стоимость винтовки достигает 400 тысяч рублей.

Оказывается, тут важна обработка ствола, его необходимо изготовить с минимальными допусками. Для этого используют метод так называемого "однопроходного резания". Чтобы добиться идеальной точности, погрешность обработки ствола не должна превышать одного микрона. Что важно, и оборудование для этой технологической операции создано в нашей стране. По сути, каждый ствол - это ручная, штучная работа, которую на поток не поставишь.

Михаил Фалалеев