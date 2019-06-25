Трамп призвал другие страны самостоятельно защищать свои суда в Ормузском проливе

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что другие страны, провозящие много нефти через Ормузский пролив, должны самостоятельно заниматься защитой своих судов.

"Почему мы защищаем морские пути за другие страны, причем уже много лет, не получая за это никакой компенсации. Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен", - написал Трамп в твиттере.

Президент напомнил, что Китай импортирует 91% процент нефти через Ормузский пролив, а Япония - 62% и многие другие страны также возят нефть через пролив.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.