Войти
25.06.2019
Интерфакс-АВН

Израиль не даст Ирану закрепиться у своих северных границ и стать обладателем ядерного оружия - Нетаньяху перед встречей с Патрушевым

511
0
0
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: topcor.ru

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с секретарем Совета безопасности РФ НиколаемПатрушевым заявил, что еврейское государство не допустит военного присутствия Ирана на своих северных границах и появления у него ядерного оружия.

"Израиль не позволит Ирану, который призывает к нашему уничтожению, закрепиться на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за внимание к интересам безопасности Израиля.

"Я бы хотел поблагодарить президента Путина за его высказывания в поддержку безопасности Израиля, о ее значимости для России. Он говорил это много раз, и я очень ценю это", - сказал премьер-министр.

Встречей с Нетаньяху Патрушев начал двухдневный визит в Иерусалим, где ему предстоят переговоры с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой встреч стороны называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
Аббат
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
16.02.2016
Польский военный потенциал сформирован по случайному принципу, а Россия продолжает модернизироваться (Dziennik Gazeta Prawna, Польша)
30.11.2015
Российская армия современнее, чем вы думаете, и вот почему
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
15.03.2013
Доклад Национальной разведки США: у Путина будут большие проблемы
07.03.2012
Послу Израиля в Москве не удалось отменить поставку ПБРК «Бастион» Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:46
  • 19
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 16:45
  • 8
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета