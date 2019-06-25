В МИД оценили перспективу развертывания ракет США вблизи границ России

Развертывание американских ракет на суше возле границ России вызовет обострение в регионе и приведет к кризису, похожему на Карибский. Такое мнение в понедельник, 24 июня, высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что намерения Североатлантического блока "как были агрессивными, так и остались".

"Происходящее, в частности, с основополагающим актом Россия-НАТО — документом 1997 года, где зафиксирована формулировка о том, что у альянса нет планов и намерений или причин разворачивать существенные силы вблизи российских границ — показывает, что всё это легко меняется и нам надо готовиться к худшему сценарию", — цитирует дипломата "РИА Новости".

По его словам, если дело дойдет до реального развертывания на суше американских ракетных систем, "ситуация не просто осложнится, она обострится до предела".

Москва, как отметил Рябков, прилагает все усилия для того, чтобы перезапустить диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.

"Надеюсь, что в этом плане у нас с американцами будут определенные результаты, если не в плане содержательном, то хотя бы в плане организационном", — сказал замминистра.

13 июня сообщалось, что Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение было обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую 12 июня подписали президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда. В Госдуме заявили, что этот шаг не останется без ответа со стороны России.