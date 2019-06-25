Международный комитет Совфеда поддержал приостановление ДРСМД

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на заседании в понедельник поддержал международный комитет Совета Федерации.

Сенаторы рассмотрят документ в среду, сообщает 24 июня "РИА Новости". Документ внесен в официальную повестку верхней палаты российского парламента.

18 июня депутаты Госдумы приняли закон о приостановке участия России в ДРСМД. Решение поддержали 417 депутатов, один воздержался.

Первым процедуру выхода из договора начал Вашингтон в феврале 2019 года, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия соглашения. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Совет Федерации поддержит закон о приостановке документа.