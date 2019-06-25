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25.06.2019
Известия.ru

Международный комитет Совфеда поддержал приостановление ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на заседании в понедельник поддержал международный комитет Совета Федерации.

Сенаторы рассмотрят документ в среду, сообщает 24 июня "РИА Новости". Документ внесен в официальную повестку верхней палаты российского парламента.

18 июня депутаты Госдумы приняли закон о приостановке участия России в ДРСМД. Решение поддержали 417 депутатов, один воздержался.

Первым процедуру выхода из договора начал Вашингтон в феврале 2019 года, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия соглашения. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Совет Федерации поддержит закон о приостановке документа.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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