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25.06.2019
WarSpot

ВМС США тестируют улучшенный рельсотрон

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Американский флот всерьёз намерен вооружиться рельсотроном. Вчера, 23 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что подразделение Naval Surface Warfare Center военно-морских сил США начало очередной этап испытаний перспективного вооружения.

В последний раз ВМС США хвастались своими достижениями в разработке рельсотрона в 2017 году. Тогда была показана модель электромагнитного орудия, способного вести огонь в автоматическом режиме. Позже сообщалось, что армия осталась недовольна темпами развития рельсотронов, но командование флота продолжило разработку.

Прототип рельсотрона, разрабатываемого для ВМС США.

Источник изображения: defence-blog.com

Тестирование усовершенствованного рельсотрона началось в мае этого года и проходило в несколько этапов. Представители Naval Surface Warfare Center заявили, что остались довольны результатами и даже смогли досрочно завершить цикл испытаний.

Кроме того, испытания включали в себя стрельбу корректируемым боеприпасом HVP (Hyper Velocity Projectile), изначально разработанным для рельсотрона, но позже адаптированным для "классической" артиллерии калибра 155 мм.

Снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile).

Источник изображения: navy.mil

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Рельсотрон
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