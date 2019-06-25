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25.06.2019
ТАСС

Путин подписал указ об учреждении военного атташата при посольстве России в Катаре

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев

Финансовое обеспечение расходных обязательств будет осуществляться за счет Минобороны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил учредить аппарат военного атташе при посольстве России в Катаре. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"В целях обеспечения международной деятельности Министерства обороны РФ постановляю учредить аппарат военного атташе при посольстве РФ в Государстве Катар в следующем составе: а) военный (он же военно-воздушный и военно-морской) атташе; б) помощник военного атташе", - говорится в документе.

Указом поручается Министерству иностранных дел РФ произвести обмен нотами, которые составят соглашение о взаимном учреждении аппаратов военных атташе при посольстве РФ в Катаре и посольстве Катара в РФ.

Финансовое обеспечение расходных обязательств будет осуществляться за счет и в пределах бюджета Минобороны.

Договоренность об открытии аппаратов военных атташе России и Катара была достигнута во время визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Доху в 2017 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Катар
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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