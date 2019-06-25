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25.06.2019
Российская газета

Аналог "Самума": новую разработку для ВДВ представили в Китае

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Источник изображения: rg.ru

На прошедшей в китайском Фучжоу ярмарке технологий и проектов среди различных экспонатов была представлена продукция оборонного назначения. По данным издания The Global Times, там впервые были показаны новые автомобили семейства XLW 2040I.

По данным разработчиков из уханьского Xiaolong Auto, их транспортные средства способны преодолевать препятствия высотой в полметра, проходить рвы глубиной 75 сантиметров и подниматься по дороге с уклоном 45 градусов. Максимальная скорость составляет 135 километров в час.

Как утверждается, по характеристикам эти машины можно сравнить с немецким Mercedes-Benz Unimog. В то же время они превосходит HUMVEE американских военных.

Основным предназначением станет служба в воздушно-десантных войсках. Китайские эксперты считают, что они хорошо совместимы с самолетами Y-8 и Y-9, которые уже находятся в эксплуатации. Новый транспортник Y-20 может брать на борт несколько таких автомобилей.

XLW2040I, демонстрирующийся на выставке, был оснащен двуствольным 25-миллиметровым артиллерийским орудием тип 87, являющемся копией советской ЗУ-23-2, но увеличенного калибра. Боекомплект - 480 снарядов. Заявляется, что дальность стрельбы, якобы, достигает 4000 м (на самом деле - не более 2500 м), скорострельность - 15 выстрелов в секунду.

Данная установка способна уничтожать самолеты и крылатые ракеты, летящие на малой высоте.

Компания заявила, что автомобиль может быть оснащен 10 различными видами оружия, включая 35-миллиметровую пушку и противотанковое безоткатное орудие.

Опытные образцы транспортных средств успешно завершили испытания в Китайской Народно-Освободительной Армии.

В настоящее время изучается экспортный потенциал автомобиля для продвижения его на рынки Ближнего Востока и Африки.

В то же время российские военные эксперты видят в данной военной разработке большое влияние российского комплекса "Самум" (Сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка модернизированная), впервые продемонстрированного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Отечественная машина имеет ряд преимуществ, она более скоростная и проходимая. Пушечная установка может управляться наводчиком - оператором дистанционно из защищенного броней десантного отделения.

Источник изображения: "Самум". Фото: Алексей Моисеев


Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
HMMWV
Shaanxi Y-8
Y-20
Компании
Daimler AG
Проекты
АРМИ-20XX
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