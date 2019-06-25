Аналог "Самума": новую разработку для ВДВ представили в Китае
На прошедшей в китайском Фучжоу ярмарке технологий и проектов среди различных экспонатов была представлена продукция оборонного назначения. По данным издания The Global Times, там впервые были показаны новые автомобили семейства XLW 2040I.
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По данным разработчиков из уханьского Xiaolong Auto, их транспортные средства способны преодолевать препятствия высотой в полметра, проходить рвы глубиной 75 сантиметров и подниматься по дороге с уклоном 45 градусов. Максимальная скорость составляет 135 километров в час.
Как утверждается, по характеристикам эти машины можно сравнить с немецким Mercedes-Benz Unimog. В то же время они превосходит HUMVEE американских военных.
Основным предназначением станет служба в воздушно-десантных войсках. Китайские эксперты считают, что они хорошо совместимы с самолетами Y-8 и Y-9, которые уже находятся в эксплуатации. Новый транспортник Y-20 может брать на борт несколько таких автомобилей.
XLW2040I, демонстрирующийся на выставке, был оснащен двуствольным 25-миллиметровым артиллерийским орудием тип 87, являющемся копией советской ЗУ-23-2, но увеличенного калибра. Боекомплект - 480 снарядов. Заявляется, что дальность стрельбы, якобы, достигает 4000 м (на самом деле - не более 2500 м), скорострельность - 15 выстрелов в секунду.
Данная установка способна уничтожать самолеты и крылатые ракеты, летящие на малой высоте.
Компания заявила, что автомобиль может быть оснащен 10 различными видами оружия, включая 35-миллиметровую пушку и противотанковое безоткатное орудие.
Опытные образцы транспортных средств успешно завершили испытания в Китайской Народно-Освободительной Армии.
В настоящее время изучается экспортный потенциал автомобиля для продвижения его на рынки Ближнего Востока и Африки.
В то же время российские военные эксперты видят в данной военной разработке большое влияние российского комплекса "Самум" (Сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка модернизированная), впервые продемонстрированного на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Отечественная машина имеет ряд преимуществ, она более скоростная и проходимая. Пушечная установка может управляться наводчиком - оператором дистанционно из защищенного броней десантного отделения.
Источник изображения: "Самум". Фото: Алексей Моисеев
Алексей Моисеев
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