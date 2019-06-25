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25.06.2019
ЦАМТО

Самолеты Су-30СМ, Як-130 и Як-152 будут представлены на форуме "Армия-2019"

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Российский учебно-боевой самолет Як-130. Архивное фото
Российский учебно-боевой самолет Як-130. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 24 июня. Самолеты, выпускаемые ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в состав ОАК), будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

В летной программе форума примут участие сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и самолет первоначального обучения Як-152.

Выдающиеся возможности истребителей Су-30СМ продемонстрируют летчики авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ "Русские Витязи". Демонстрационные полеты на сверхманевренных истребителях Су-30СМ неизменно становятся яркими событиями российских и зарубежных авиашоу.

На статической стоянке аэродрома "Кубинка" посетители могут ознакомиться с самолетами Су-30СМ, Як-130 и Як-152.

Делегация ПАО "Корпорация "Иркут" примет участие в деловой программе форума.

Справочно:

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ состоит на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ РФ. По контрактам с Минобороны России построено свыше 100 самолетов Су-30СМ. Эти машины состоят на вооружении Сил воздушной обороны Республики Казахстан и заказаны государствами, входящими в состав Организации договора о коллективной безопасности.

Ведутся работы по улучшению летно-технических характеристик и расширению боевых возможностей самолета.

Истребитель Су-30СМ представляет собой дальнейшее развитие боевых самолетов семейства Су-30МКИ, которые состоят на вооружении ВВС Индии и других государств. По общему числу построенных и заказанных самолетов программа Су-30МКИ/СМ не имеет себе равных в истории современной России.

Учебно-боевой самолет Як-130 выбран в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. Самолет является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры. В рамках гособоронзаказа ПАО "Корпорация "Иркут" поставило ВКС РФ около 100 самолетов Як-130. Благодаря высоким учебным и боевым возможностям, самолет пользуется спросом на мировом рынке и в настоящее время эксплуатируется в пяти зарубежных странах.

ПАО "Корпорация "Иркут" ведет работы по наращиванию боевых возможностей самолетов Як-130.

Учебно-тренировочный самолет Як-152, разрабатываемый ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", обеспечит профессиональный отбор и первоначальное обучение летчиков, а также подготовку летчиков-спортсменов. Вместе с учебно-боевым самолетом Як-130, авиационными тренажерами, учебными компьютерными классами и системой объективного контроля самолет Як-152 образует полнофункциональный учебно-тренировочный комплекс. Летные и наземные испытания самолета ведутся с 2017 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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