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25.06.2019
ЦАМТО

Спецназ ЮВО на Кубани получил на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ

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КАМАЗ-5350-379
Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379.
Источник изображения: ЦВО

ЦАМТО, 24 июня. В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступила партия из 10 новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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