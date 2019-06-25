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25.06.2019
ЦАМТО

Новейший МРК "Советск" прибыл в Балтийск для прохождения ходовых испытаний

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Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые ис
Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019.
Источник изображения: RussianArms / fleetphoto.ru

ЦАМТО, 24 июня. Новейший МРК "Советск" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, прибыл в Балтийск для прохождения программы испытаний.

Планируется, что до конца 2019 года МРК "Советск" войдет в состав сил Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

В морских полигонах флота корабль пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корабля. В частности, будет проверена работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания, выполнен комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля, и проводятся с целью проверки его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

МРК "Советск" оснащен современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами. Корабль имеет энергетическую установку на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".

Корабли проекта 22800, разработанные петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности и управляемости. Основа вооружения у кораблей этой серии – комплекс высокоточного ракетного оружия.

В настоящее время головной корабль проекта 22800 – МРК "Мытищи" – вошел в состав Балтийского флота. Главным оружием МРК является универсальный корабельный комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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