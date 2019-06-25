Новейший МРК "Советск" прибыл в Балтийск для прохождения ходовых испытаний
ЦАМТО, 24 июня. Новейший МРК "Советск" проекта 22800 "Каракурт", построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, прибыл в Балтийск для прохождения программы испытаний.
Планируется, что до конца 2019 года МРК "Советск" войдет в состав сил Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.
В морских полигонах флота корабль пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Экипаж совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корабля. В частности, будет проверена работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания, выполнен комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням.
Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля, и проводятся с целью проверки его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.
В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.
Справочно:
МРК "Советск" оснащен современными комплексами управления, РТВ, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами. Корабль имеет энергетическую установку на базе трех дизельных двигателей М-507Д-1 и трех дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".
Корабли проекта 22800, разработанные петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности и управляемости. Основа вооружения у кораблей этой серии – комплекс высокоточного ракетного оружия.
В настоящее время головной корабль проекта 22800 – МРК "Мытищи" – вошел в состав Балтийского флота. Главным оружием МРК является универсальный корабельный комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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