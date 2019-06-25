Группа Leonardo продемонстрировала в Ле Бурже новый БЛА "Фалько Эксплорер"

ЦАМТО, 24 июня. Группа Leonardo в рамках авиасалона в Ле Бурже впервые представила беспилотный летательный аппарат "Фалько Эксплорер" (Falco Xplorer).

Разработанный с использованием результатов создания других БЛА семейства "Фалько", "Фалько Эксплорер" сможет находиться в воздухе более 24 часов и использовать систему спутниковой связи для передачи данных вне зоны прямой видимости.

Длина БЛА, оснащенного двигателем Rotax, составит 9 м, размах крыла – 18,5 м, максимальная взлетная масса – 1,3 т, масса полезной нагрузки – 350 кг, высота полета – 7200 м. Аппарат, комплект полезной нагрузки и наземный пульт управления полностью разработаны Leonardo. Компания намерена предлагать заказчикам как продажу БЛА, так и предоставление услуг по ведению разведки и обслуживанию техники.

БЛА будет сертифицирован для выполнения полетов в гражданском воздушном пространстве, что позволит предлагать его как военным, так и гражданским заказчикам, включая береговую охрану и спасательные службы. Поскольку система полностью разработана и произведена в Европе, она не подпадает под требования "Правил международного оборота оружия" (US International Traffic in Arms Regulations – ITAR), а ее технические характеристики позволяют отнести аппарат к Классу.2 Режима контроля за ракетными технологиями. Это позволит без проблем экспортировать "Фалько Эксплорер" в различные страны мира.

Ожидается, что БЛА выполнит первый полет в аэропорту Трапани в Италии до конца июня. Затем в течение года будут проведены испытания БЛА с полностью интегрированным комплектом средств обнаружения. Комплекс может быть поставлен заказчикам уже в 2020 году. БЛА будет сертифицирован в соответствии со стандартом НАТО STANAG-4671.

В базовой конфигурации, получившей обозначение Блок.10, аппарат будет применяться для сбора информации, наблюдения и разведки над сушей и морем. Для этого он будет оснащен РЛС Gabbiano T-80UL с синтезированной апертурой, электронно-оптическим блоком наблюдения LEOS, средствами радиоэлектронной разведки SAGE и системой автоматической идентификации (AIS) для использования на море. Предполагается, что аппарат получит защиту от кибератак. В настоящее время БЛА не несет вооружения, но потенциально его установка возможна.

Группа Leonardo заявила о возможности гибко модифицировать набор датчиков в соответствии с требованиями заказчика, включая интеграцию датчиков сторонних производителей. Наземная станция позволит операторам управлять беспилотником и его датчиками и будет включает в себя инструменты обработки и распределения данных в рамках АСУ C5I. Она также предоставит возможность анализа данных, планирования операций, обучения и моделирования.

Базовая версия БЛА "Фалько" была выбрана пятью странами, усовершенствованный аппарат "Фалько EVO" используется в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республики Конго (MONUSCO), а также агентством ЕС по безопасности внешних границ (FRONTEX). В настоящее время более 50 комплектов БЛА семейства "Фалько" выполняют задачи в различных странах мира.