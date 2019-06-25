Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М на "Армии-2019"

ЦАМТО, 24 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые продемонстрирует модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М в рамках открытой выставочной экспозиции МВТФ "Армия-2019".

Объектами мониторинга ПОСТ-3М, разработанного НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), являются радиолокационные станции (РЛС) самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиационных базах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях. В мирное время ПОСТ-3М осуществляет непрерывный мониторинг излучений радиоэлектронных средств группировок вооруженных сил и фиксирует их учебно-боевую активность.

"В настоящее время, когда функционирование вооруженных сил невозможно без применения радиоэлектронных систем, радиотехническая разведка приобрела важнейшее значение. Фактически, радиоэлектронное излучение – это уникальный "почерк" военной техники, анализ которого позволяет точно определить тип излучающего средства и характер его активности. Данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. ПОСТ-3М – это перспективное изделие, обладающее высоким экспортным потенциалом и уже востребованное на международном рынке", – отметил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых.

Наземная станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М полностью автономна. Она способна проводить поиск и обнаруживать сигналы РЛС воздушного, наземного и морского базирования, а также сигналы самолетных бортовых ответчиков систем государственного опознавания во всем рабочем частотном диапазоне, проводить их пеленгование, распознавать тип РЛС и объекта ее установки.

Перехватывая и анализируя излучение от радиотехнических средств потенциального противника, станция получает достоверные данные о режимах работы его радиотехнических средств. Основное преимущество ПОСТ-3М – мгновенный круговой обзор в секторе от 0 до 360 град. в диапазоне частот до 40 ГГц. Вся аппаратура станции размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек в смену, говорится в сообщении, размещенном не сайте ГК "Ростех".