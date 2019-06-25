В России появится новая стратегия военно-технического сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин отметил, что она предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке новой стратегии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

"В целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера", - сказал глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Путин указал: "Нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений".

На нынешнем заседании он предложил предметно обсудить проект новой стратегии, "уточнить приоритеты и направления дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами".

По мнению президента, "новые факторы, осложняющие нашу работу с партнерами по ВТС, включая ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования".

"Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности", - добавил российский лидер.