"Мотолыги" с кондиционерами появились у армии Ирака

Знаменитые "мотолыги" (транспортеры МТ-ЛБ) в иракской армии времен Саддама Хусейна были одними из самым распространенных средств доставки пехоты.

Только в Болгарии, где эти машины, производились по советской лицензии, было закуплено более 800 штук.

Они находились, как правило, в общевойсковых соединениях сухопутных войск и применялись как обычные бронетранспортеры.

Эта техника активно применялась в ходе восьмилетнего кровопролитного конфликта с соседним Ираном, во время вторжения в Кувейт и в войне с многонациональной коалицией во главе с США в 1991 году.

В результате к 2003 году, когда США уже непосредственно вторглись на иракскую территорию, количество МТ-ЛБ значительно сократилось. По разным оценкам, их число не превышало четырех сотен.

После последующего разгрома регулярных войск те машины, которым повезло уцелеть, были свезены на площадки хранения, где долго ржавели без дела.

Однако со временем стало ясно, что одними поставляемыми США М113 не обойтись, и "мотолыги" стали возвращать в войска.

Иракские военные не только ремонтировали старые тягачи, но и устанавливали на них новое дополнительное вооружение. Например, автоматические пушки ЗУ-23-2, четырехствольные 14,5-мм зенитные установки ЗПУ-4, башни с 73-мм орудиями от БМП-1. Были созданы инженерные машины с легкими минными тралами.

К тому же по заключенному контракту из Болгарии была получена партия модернизированных МТ-ЛБ. От более ранних модификаций они отличаются тем, что на них установлены системы кондиционирования. Такие машины были замечены на недавних учениях, в которых были также задействованы советские БМП-1 и М113 американского производства.

Алексей Брусилов