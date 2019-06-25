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25.06.2019
Известия.ru

Украинский спецназ обзавелся сертификатом НАТО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Nazar Furyk

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые в истории прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), сообщает Украинский милитаристский портал в понедельник, 24 июня.

Сертификации удостоился 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины, который проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.

Теперь, после получения этого документа, украинских силовиков могут привлекать в силы быстрого реагирования альянса.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО – 2002 в Праге в качестве замены Союзного командования Европы Мобильными силами. NRF находятся в постоянной боевой готовности, решение об их применении принимает Североатлантический совет.

Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных и морских сил. При значительном военном конфликте должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении СБР принимает Североатлантический совет.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.

В феврале в стране вступил в силу закон об изменениях в конституцию, закрепляющий курс страны на вступление в НАТО и ЕС.

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Литва
Украина
Проекты
NATO
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