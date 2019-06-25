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25.06.2019
Российская газета

Проверка боем: в США высоко оценили иранский ЗРК, сбивший беспилотник

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Источник изображения: rg.ru

В США высоко оценили иранский ЗРК Raad (3rd Khordad), которому удалось сбить один из самых дорогостоящих беспилотников Пентагона.

Журнал Military Watch посвятил статью недавнему инциденту, произошедшему в небе Ирана. Уже в сам заголовок редакция вынесла стоимость сбитого беспилотника RQ-4A Global Hawk - 220 миллионов долларов.Таков материальный урон, который понес Пентагон.

А ведь самолет, подчеркивает автор, был спроектирован максимально защищенным. Да и летел он, судя по сообщениям иранской стороны, в "режиме полной невидимости" с отключенным идентификационным оборудованием.

Журналист признает, что поражение такой цели стало значительным достижением для иранских ракетных систем.

"Представился редкий случай, когда современная система ПВО продемонстрировала свои возможности в боевых условиях".

Далее эксперт уточнят, что ЗРК 3rd Khordad является наиболее дальнобойной модификацией системы Raad, которая была введена в эксплуатацию в середине 2010-х годов. Она использует ракеты Taer-2B. Дальность действия - до 200 километров.

Комплекс способен поражать до четырех целей одновременно и использует мощный радар с фазированной решеткой.

Эти ЗРК были произведены в массовом порядке, и сегодня на них в значительной степени полагаются силы ПВО Ирана. Кроме того, армия страны располагают системами С-200 и С-300ПМУ-2.

В завершении материала автор делает вывод: "Успешные испытания ракетной системы против мощного американского беспилотника, вероятно, окажут серьезное влияние на баланс сил на Ближнем Востоке. Противники Ирана будут более осторожно относиться к силам ПВО страны. Сам Иран вполне может ускорить разработку новых ракетных систем большой дальности".

Не исключает эксперт и того, что этот инцидент может повлиять на решение иранских военных о закупке у России ЗРС С-400.



Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Global Hawk
С-200
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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