Глава ОСК: внедрение электродвигателей на корабли станет главной тенденцией в отрасли

По словам Алексея Рахманова, речь идет о периоде в ближайшие 15-20 лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Использование электрической тяги на военных кораблях и гражданских судах станет основой развития отрасли во всем мире в ближайшие 15-20 лет. Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на пресс-конференции в преддверии форума "Армия-2019".

"Использование электричества на боевых и гражданских кораблях и судах станет основой развития отрасли как таковой и продуктового развития в целом во всем мире в течение ближайших 15-20 лет", - сказал Рахманов отвечая на вопрос о новых воздухонезависимых энергетических установках (ВНЭУ), разрабатываемых в интересах "Севмаша".

Он отметил, что ОСК продолжает работу в направлении ВНЭУ. "Я могу сказать, что это одна из альтернатив, которая все-таки находится в развитие темы воздухонезависимых установок, а именно использование водорода и кислорода в качестве основного топлива для работы по выработке электрической энергии", - сказал Рахманов.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.