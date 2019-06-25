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25.06.2019
Военно-промышленный курьер

Лавров: Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в игнорировании бесчинств националистов и фактов русофобии в Грузии.

Об этом он заявил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.

"Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю. Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене", - цитирует министра агентство ТАСС.

Глава МИД России указал, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии.

Массовые акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), на которой российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера грузинского парламента.

Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий, которые сорвали мероприятие, демонстративно покинув помещение. Позже представители оппозиции собрали акцию протеста и вместе с митингующими попытались взять здание парламента страны штурмом. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также будут приостановлены. 

23 июня протесты возобновились. Кроме того, два кафе в Тбилиси и Батуми подняли цены для посетителей из России на 20%, а футболисты грузинских клубов "Локомотив", "Торпедо" и "Рустави" вышли на матчи в "антиоккупационных футболках". При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Москву в создании нестабильной политической обстановки в стране и назвала Россию врагом и оккупантом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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