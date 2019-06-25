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25.06.2019
Военно-промышленный курьер

Боевые возможности РСЗО "Торнадо-Г" продемонстрируют на полигоне в Алабино

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках военно-технического Форума "Армия-2019" Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех планирует провести динамический показ работы РСЗО "Торнадо-Г", сообщила пресс-служба концерна.

 "Торнадо-Г" в отличие от РСЗО прошлого поколения получил современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую систему более маневренной, и автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО). Расчет может вести огонь на неподготовленной местности, без топографической привязки и не покидая машины.

Также работу этой системы можно увидеть на стенде "Техмаша" в павильоне "Ростех". "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" (входит в НПК "Техмаш") разработал голографический 3Д-макет, демонстрирующий все преимущества РСЗО "Торнадо-Г".  Надев специальные 3Д – очки, можно увидеть какова эта система в действии. Макет разработан с высокой степенью детализации и является оптимальной альтернативой демонстрационным показам. В России 3Д- макет будет показан впервые.

Также впервые на российской площадке будет продемонстрирован 140 мм турбореактивный снаряд А3-ТСР-47 радиолокационных помех повышенной эффективности для комплекса ПК-2, выпускаемый АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (входит в НПК "Техмаш" Госкорпорации Ростех).  Ранее боеприпас экспонировался в рамках выставки "Айдекс-2019" в г. Абу-Даби (ОАЭ). Это снаряд повышенной эффективности, предназначенный для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. По ходу движения снаряд ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель (ЛРЦ) в виде облака дипольных отражателей, тем самым дезинформируя системы обнаружения противника или отвлекая на ЛРЦ атакующую ракету.

Всего в рамках Международного форума "Армия-2019" Концерн "Техмаш" продемонстрирует  почти 200 образцов боеприпасов.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Ан-140
Град РСЗО
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