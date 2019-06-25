Россия взвинтила цену за "Союз МС" для США

Россия увеличила стоимость доставки американских астронавтов к Международной космической станции (МКС), говорится в отчете Счетной палаты США.

В документе отмечается, что в 2015 году для НАСА стоимость одного места на российском пилотируемом корабле составляла 82 миллиона долларов, тогда как в настоящее время указанная сумма выросла на пять процентов из-за инфляции.

В отчете также говорится о возможной покупке американцами еще двух мест на "Союз МС" для миссий к МКС, запланированных на осень текущего года и весну следующего.

В марте состоялся первый полет (в беспилотном режиме) американского пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.

В сентябре 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда. Испытательные орбитальные пуски планировалось провести уже в 2017 году.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС".