Ми-28НМ и его ракеты

Российская армия вооружилась "самыми совершенными боевыми вертолётами в мире". Вчера, 23 июня, "Российская газета" сообщила о том, что Воздушно-космическим силам России переданы два модернизированных вертолёта Ми-28НМ "Ночной охотник".

Ми-28НМ ("Изделие 296"), также известный как "Ночной суперохотник", изготовлен предприятием "Роствертол". В 2016 году вертолёт прошёл первую серию лётных испытаний — тогда сообщалось, что в 2017 году первые серийные машины поступят на вооружение армии, но этот процесс несколько затянулся.

Первый опытный образец Ми-28НМ. Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По данным "Российской газеты" главным отличием модернизированных машин является новое дальнобойное ракетное вооружение с дальностью поражения до 25 км и РЛС кругового обзора: "Их сочетание вкупе с бронированным фюзеляжем делают вертолёт Ми-28НМ самым совершенным боевым вертолётом в мире".

"Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны??. Они будут подключены к государственным испытаниям. Установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году", — рассказал генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

Кроме того, телеканал "Звезда" показал испытания новых ракет, проводившихся на Ми-28НМ. Одной из них стала ракета "Хризантема-В", называемая самой мощной в стране противотанковой ракетой, поскольку может пробивать 1,2 м бронестали.

Испытания ракеты "Хризантема-В" на Ми-28НМ

Также в режиме секретности была показана неназванная многофункциональная вертолётная ракета класса "воздух-воздух"/"воздух-поверхность" с головкой самонаведения. На видео новый боеприпас именуют лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР).

Испытания ЛМУР на Ми-28НМ