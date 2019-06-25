Новейший ЗРК "Сосна" примут на вооружение

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна". Он начнет поступать в войска в 2022 году.

Как сообщает РИА Новости, военное ведомство приняло такое решение после проведения государственных испытаний. Данную информацию подтвердили в холдинге "Высокоточные комплексы", который входит в Госкорпорацию Ростех. Управляющий директор предприятия-разработчика данной системы - Конструкторского бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев добавил, что "Сосна" обладает высокой эффективностью и точностью поражения, полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.

"Сосна" - зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Он предназначен для защиты от нападений с воздуха как в бою так и на марше. Его государственные испытания завершились в 2017 году. Впервые ЗРК продемонстрировали на форуме "Армия-2018". На форуме "Армия-2019" покажут усовершенствованную "Сосну".

Светлана Цыганкова