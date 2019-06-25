Гендиректор ORSIS считает нецелесообразным менять ПМ и СВД в войсках

ЦАМТО, 24 июня. Менять в войсках пистолет Макарова (ПМ) и снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на что-то новое сейчас нецелесообразно, заявил в интервью "РИА Новости" гендиректор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.

Как напоминает агентство, ранее неоднократно сообщалось, что многие российские компании разрабатывают пистолеты, которые могут заменить ПМ, а СДВ уже давно морально устарела, поэтому также нуждается в замене на более современную винтовку.

"Однозначно со временем они уйдут. Если говорить про СВД, то из всех винтовок, которые были созданы на ее базе, самая лучшая – первая версия СВД. Версии, которые появлялись после, становились все хуже и хуже. СВД – это шедевр и она еще долго будет лучшей. Что касается ПМ, то он тоже, наверное, будет еще долго служить, потому что менять его смысла я не вижу. Стоит ли тратить деньги на переоснащение армии новым пистолетом? Конечно, можно сделать лучше, но смысла, наверное, нет", – сказал В.Злобин в интервью "РИА Новости".

Отвечая на вопрос о целесообразности ухода от патрона калибра 5,45 мм, собеседник агентства сказал, что превосходства патрона 7,62 мм над последними принятыми на вооружение патронами 5,45 мм нет.

"Разговоры по переходу на патрон 7,62х39 начались не вчера, дискуссии идут давно. Трудно сказать, пойдет ли армия на этот шаг. Степень защиты индивидуальных бронежилетов растет, но пока существенного превосходства патрона 7,62 мм над последними принятыми на вооружение патронами 5,45 мм нет. Да, пули большего калибра ведут себя более устойчиво на траектории, но есть и минусы, например, объем носимого боекомплекта. В любом случае окончательное решение за Минобороны", – цитирует "РИА Новости" В.Злобина.