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25.06.2019
ТАСС

Руководство "Рособоронэкспорта" встретится с 70 иностранными делегациями на "Армии-2019"

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IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Как сообщили в компании, всего на форум, который пройдет с 25 по 30 июня, приглашены делегации более 100 стран

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" пригласил на форум "Армия-2019" более 100 иностранных делегаций, с 70 из которых будут проведены встречи. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы компании.

"В 2019 году "Рособоронэкспорт" пригласил на "Армию" делегации более 100 стран мира, с 70 из которых руководство компании проведет встречи на полях форума. Свыше 30 делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов", - сообщили в компании.

В компании отметили, что гости форума смогут лично ознакомиться практически с полным спектром предлагаемой продукции военного назначения. На "Армии" собраны едва ли не все образцы современных систем вооружения, в выставке участвуют практически все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
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