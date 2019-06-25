Рособоронэкспорт пригласил на "Армию-2019" более 100 иностранных делегаций

ЦАМТО, 24 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) ожидает более 100 иностранных делегаций на МВТФ "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Форум "Армия" в этом году проводится в 5-й раз и за это время стал знаковым событием для военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Он вносит огромный вклад в укрепление позиций Рособоронэкспорта на мировом рынке вооружений и военной техники. Здесь мы проводим встречи и переговоры с максимальным количеством высоких представителей наших партнеров, организуем для них детальные презентации, заключаем крупные контракты и актуализируем стратегические планы сотрудничества", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В 2019 году Рособоронэкспорт пригласил на "Армию" делегации более 100 стран мира, с 70-ю из которых руководство компании проведет встречи "на полях" форума. Свыше 30 делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов.

Гости форума смогут лично ознакомиться практически с полным спектром предлагаемой Рособоронэкспортом продукции военного назначения: на "Армии" собраны едва ли не все образцы современных систем вооружения, в выставке участвуют практически все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в парке "Патриот" имеется отличная возможность продемонстрировать партнерам потенциал российских производителей и сразу "на полях" обсудить возможные варианты сотрудничества. На любые вопросы по техническим аспектам предлагаемой продукции максимально компетентно ответят конструкторы, технологи и руководители предприятий.

Российские предприятия оборонного сектора представят на "Армии" все бестселлеры мирового рынка, в том числе и новинки каталога Рособоронэкспорта. Боевая техника Сухопутных войск будет представлена в виде экспонатов на статической стоянке. Кроме того, на полигоне Алабино будут продемонстрированы ее ходовые и боевые качества в динамике.

Среди выставляемых образцов особый интерес у иностранных заказчиков вызовут танк Т-90МС, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", бронетранспортер БТ-ЗФ, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", облегченная 57-мм автоматическая легкая артиллерийская установка АУ-220М. Ожидается внимание к впервые представляемым на "Армии" автоматам Калашникова новейшей "двухсотой" серии и специальным автомобилям "Тигр-2" нового поколения.

Представителей ВВС должны заинтересовать сверхманевренный истребитель Су-35, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и Ансат.

Из средств ПВО и РЭБ сегодня наиболее высоким спросом пользуются зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" (в том числе колесный и контейнерный варианты), зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба", а также новинки – зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С", средства радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По технике ВМФ будут представлены рекламные материалы и презентации таких образцов, как патрульный корабль проекта 22160Э, фрегат проекта 22356, корвет усовершенствованного проекта 20382 "Тигр", модернизированный береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" и другие.

Наряду с разрешенной к экспорту продукцией Рособоронэкспорт ожидает интерес партнеров к перспективным образцам, которые займут высокие позиции в своих сегментах мирового рынка после оформления соответствующей документации. В их числе танк Т-14 и боевая машина поддержки танков Т-15, выполненные на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25" и К-17 на платформе "Бумеранг", 82-мм самоходный миномет "Дрок" и 57-мм зенитная самоходная установка "Деривация".

"В качестве главного тренда мирового оружейного рынка мы видим заинтересованность партнеров в развитии или создании собственных оборонно-промышленных предприятий. Рособоронэкспорт сегодня уже реализовал ряд проектов по технологическому партнерству и обладает в этой области хорошими компетенциями. Мы создали совместные предприятия по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова АК203 в Индии, гранатометов "Нашшаб" в Иордании, построили и продолжаем строить заводы по производству автоматов Калашникова в ряде стран. Совместно с иностранными партнерами выполняем различные НИОКР в области вооружений. В развитии – проекты в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки", – сообщил А.Михеев.

Благодаря присутствию широкого круга специалистов из Минобороны России, предприятий промышленности и смежных организаций, форум "Армия" является наиболее эффективной площадкой для обсуждения и начала реализации новейших технологических проектов в области военно-технического сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".