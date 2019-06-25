Морские пехотинцы ТОФ на Камчатке впервые выведут новые бронетранспортеры для форсирования водных преград

Высадка роты морской пехоты Тихоокеанского флота на бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке. 24 июля 2018.

ЦАМТО, 24 июня. В соответствии с планом боевой подготовки механики-водители бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты ТОФ, дислоцированного на Камчатке, впервые проведут практические тренировки по выводу боевых машин на плав.

Накануне выполнения задач военнослужащие сдали нормативы по плаванию и прошли курс легководолазной подготовки, а также на тренажере отработали аварийное покидание машин. В парке боевых машин под руководством опытных офицеров и механиков проходит подготовка техники для форсирования водных преград.

Практическая отработка задач будет проводиться в районе озера Котельниково на учебно-тренировочном комплексе "Радыгино".

К занятиям привлекается более 100 морских пехотинцев и более 20 единиц техники.

Отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка в прошлом году была полностью перевооружена на новые БТР-82А. Ранее бронетранспортеры проходили на полуострове тестовую эксплуатацию. В условиях полигона проверялась проходимость и устойчивость машины при ведении огня.

БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР- 82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Также использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля – 30-мм пушка и пулемет. Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации боевой машины. Улучшены условия обитаемости, установлен кондиционер, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).