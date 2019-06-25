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25.06.2019
ТАСС

Минобороны закупит ЗРК "Сосна" на замену "Стреле-10"

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ЗРК "Сосна"
ЗРК "Сосна".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ВТС/ТАСС

В холдинге "Высокоточные комплексы" уточнили, что конечная конфигурация ЗРК и выбор шасси зависят от заказчика

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ приняло решение о закупках новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна" для замены ранних модификаций комплекса "Стрела-10". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех), разработавшем ЗРК.

"Министерство обороны РФ приняло принципиальное решение о закупках ЗРК "Сосна" для замены ранних модификаций комплекса "Стрела-10". Новый ЗРК прошел все типы испытаний. Конечная конфигурация ЗРК и выбор шасси зависят от заказчика", - сказали в холдинге.

В компании рассказали, что благодаря наличию оптико-электронной системы с наведением ракеты по лазерному лучу "Сосна" способна поражать все типы воздушных целей, оставаясь практически невидимой для противника. "Это соответствует современной тенденции развития средств войсковой противовоздушной обороны", - отметили в компании.

Как сообщили в "Высокоточных комплексах", модернизация "Сосны" продолжается. "На открывающемся 25 июня Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" ЗРК будет представлен на более современном шасси боевой машины пехоты БМП-3, что упрощает его обслуживание в мотострелковых подразделениях. Вместе с тем допускается монтаж боевого модуля на любой платформе грузоподъемностью не менее 3,5 тонны", - проинформировали в холдинге.

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до 10 км и на высоте до 5 км. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р". Кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Сосна
Стрела-10
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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