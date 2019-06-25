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25.06.2019
Военное обозрение

В США ведётся разработка грузовой эвакуационной беспилотной платформы

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В 2019 году исполняется 10 лет с момента начала изысканий в рамках программы по созданию грузовых дронов вертолётного типа.

Источник изображения: Lockheed Martin

Речь идёт о программе Transformer от DARPA, которая состояла в создании беспилотного средства различной грузоподъёмности для выполнения различного рода логистических миссий. Это миссии по доставке топлива, продовольствия, амуниции и других полезных грузов в условиях проведения военной операции. Для реализации миссии может использоваться грузовой бронированный бокс.

Начало работ было сопряжено с решением задачи по снижению риска наземных транспортировок, когда грузовики могли напороться на взрывное устройство у линии фронта, увязнуть в сложном грунте. Также программа ставила целью создание БПЛА, которые бы могли заменить вертолёты в силу дороговизны их использования и в силу необходимости свести к нулю риск потери экипажа.

В итоге работы ведутся группами Skunk Works от Lockheed Martin вместе с Piasecki Aircraft. Специалистами этих групп разрабатываются грузовые дроны вертикального взлёта и посадки в рамках программы, получившей название ARES VTOL. При этом ARES VTOL - платформа, которая могла бы становиться фактически частью наземного транспортного средства с целью его поднятия в воздух.

Источник изображения: Lockheed Martin

Создан проект двухвинтового дрона, который может находиться в режимах зависания и достаточно скоростного полёта. Кольца, выступающие как защита винтов, могут вращаться в вертикальной плоскости.

Рассматривается возможность его использования не только как доставщика грузов из военной базы к месту проведения войсковой операции, но также как транспортировщика, например, раненых военнослужащих с места ведения боя (эвакуационная миссия CASEVAC).

Источник изображения: Lockheed Martin

Не хотят американские разработчики уходить и от возможности использования такого дрона в качестве разведывательного средства.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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