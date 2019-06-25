ОСК подпишет с Минобороны РФ несколько контрактов на форуме "Армия-2019"
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак
Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Ряд контрактов, в том числе с российскими военным ведомством, подпишет "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на международном форуме "Армия-2019", открывающемся во вторник в Подмосковье, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов.
"Мы ожидаем подписания ряда ключевых договоров, в том числе с министерством обороны, о которых будем говорить, скорее всего, приближаясь ближе к фактам (подписания) или постфактум", - сказал Рахманов в понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе".
Он сообщил, что в 2019 году российские корабелы передадут военным девять кораблей.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Проекты
Похожие новости
03.09.2018
Рособоронэкспорт: на "Армии-2018" были подписаны экспортные контракты на сумму свыше 20,3 млрд. руб.