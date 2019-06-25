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25.06.2019
Интерфакс-АВН

ОСК подпишет с Минобороны РФ несколько контрактов на форуме "Армия-2019"

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Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Ряд контрактов, в том числе с российскими военным ведомством, подпишет "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на международном форуме "Армия-2019", открывающемся во вторник в Подмосковье, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов.

"Мы ожидаем подписания ряда ключевых договоров, в том числе с министерством обороны, о которых будем говорить, скорее всего, приближаясь ближе к фактам (подписания) или постфактум", - сказал Рахманов в понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он сообщил, что в 2019 году российские корабелы передадут военным девять кораблей.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
АРМИ-20XX
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