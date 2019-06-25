ОСК подпишет с Минобороны РФ несколько контрактов на форуме "Армия-2019"

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Ряд контрактов, в том числе с российскими военным ведомством, подпишет "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на международном форуме "Армия-2019", открывающемся во вторник в Подмосковье, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов.

"Мы ожидаем подписания ряда ключевых договоров, в том числе с министерством обороны, о которых будем говорить, скорее всего, приближаясь ближе к фактам (подписания) или постфактум", - сказал Рахманов в понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он сообщил, что в 2019 году российские корабелы передадут военным девять кораблей.