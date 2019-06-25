Патроны с уменьшенной скоростью пули покажет ЦНИИТОЧМАШ на форуме "Армия" - гендиректор

Также будет представлен комплект боевой экипировки "Ратник"

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Маркерные боеприпасы, патроны к подводному оружию представит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) 25-30 июня на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Посетители смогут познакомиться с разработанными в институте патронами с уменьшенной скоростью пули, обыкновенной, бронебойной, бронебойно-трассирующей пулями, патронами к подводному оружию, испытательными патронами", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

По его словам, на форуме будут показаны и маркерные боеприпасы - учебно-практические патроны с пулями, содержащими маркирующую рецептуру, для штатного оружия - пистолета Ярыгина, наносящие видимые метки при взаимодействии пуль с преградой.

"Патроны предназначены для проведения практических занятий по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников спецподразделений с применением штатного оружия", - уточнил собеседник агентства.

Также ЦНИИТОЧМАШ представит комплект боевой экипировки военнослужащего "Ратник", сказал Баков.

Он пояснил, что это комплекс из пяти интегрированных друг в друга систем: поражения (оружие, боеприпасы), защиты (шлем, бронежилет, боевой нагрудник), управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения, которые охватывают всё, что нужно солдату на поле боя.