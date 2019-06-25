Альберт Баков: "Слово "впервые" в сочетании с ЦНИИТОЧМАШ будет часто звучать на форуме "Армия-2019"

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения

(ЦНИИТОЧМАШ) за 75 лет запустили в серийное производство более 150 образцов вооружения. Значительная часть из них до сих пор состоит на вооружении Российской армии. Это комплексы стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа для Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, силовых структур правоохранительных органов России.

Продукция предприятия поставлялась и поставляется почти в 40 стран.

Среди наиболее известных разработок института - комплект боевой экипировки "Ратник", подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК "Корнет", пистолет "Гюрза", автомат "Вал", винтовка "Винторез", снайперский комплекс "Точность", новейший самоходный артиллерийский комплекс "Лотос" и др.

О том, что представит институт на открывающемся во вторник, 25 июня, форуме "Армия-2019" "Интерфаксу" рассказал генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков.

– Альберт Владимирович, завтра начнётся Международный военно-технический форум "Армия-2019". ЦНИИТОЧМАШ традиционно участвует в этом крупнейшем мероприятии. Какие новинки планируете там представить?

- Мы ежегодно презентуем продукцию Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения на "Армии" в составе экспозиции госкорпорации "Ростех" – крупнейшего в стране производителя вооружений. В этом году впервые изделия, разработки института будут располагаться сразу на пяти площадках.

Первая – это наш постоянно действующий стенд в павильоне госкорпорации "Ростех". "Изюминкой" в этом году станет 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс "Удав", и его модификации – 9-мм самозарядный пистолет в варианте специальной комплектации, 9х19 мм самозарядный спортивный пистолет, 9х19 мм самозарядный тактический пистолет. Мы впервые открыто представим новые пистолеты специалистам, экспертам и широкой общественности.

Здесь же, на основном стенде, опять же впервые – это слово "впервые" будет часто звучать как в нашей беседе, так и в ходе форума, – покажем разработки института 1960-1980-х годов, которые никогда не выставлялись. Такую "ретро-экспозицию" организуем в связи с 75-летием ЦНИИТОЧМАШ, которое мы отметили чуть более месяца назад – 17 мая.

Участники и гости форума увидят экспериментальные 5,6-мм автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, 5,6-мм двуствольный автомат АО-36, 7,62-мм пулемет АО-22М, 9-мм бесшумный пистолет ПБ, 9-мм автоматический бесшумный пистолет АПБ, "пистолет космонавта" ТП-82.

– Почему эти разработки не пошли в серию?

- Нельзя сказать, что они все не пошли в серию. ТП-82, например, который мы называем "пистолет космонавта", не один год был "на вооружении" не только космонавтов, но и лётчиков, а пистолеты ПБ и АПБ состоят на вооружении силовых структур. Кстати, комплекс стрелкового оружия с патронами носимого аварийного запаса (СОНАЗ) для космонавтов разрабатывался предприятиями, которые сегодня входят в Ростех, – Тульским оружейным заводом (холдинг "Высокоточные комплексы") и ЦНИИТОЧМАШ.

Что касается экспериментальных изделий, то причины разные. У разработанного в 1965 году проекта двуствольного автомата АО-36 подвижные части состоят из одной рамы и одного затвора, запирающего оба канала ствола. Выстрел производится одновременно из двух стволов. Но пули в полёте влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания. Поэтому двуствольное направление в таком исполнении посчитали нецелесообразным.

АО-40 показал возможность значительного улучшения кучности огня из различных положений, но имел недостаток – откатывающийся магазин, выступающий за кожух автомата. Тем не менее, наш образец стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение Российской армии в 1997 году 5,45-мм автомата АН-94, в котором указанный недостаток был устранен.

В АО-38М реализована схема со сбалансированной автоматикой – для исключения ударов в крайних положениях подвижные части автомата разделены на две практически равные массы и связаны шестерней. Такое решение позволило существенно уменьшить колебания оружия и улучшить кучность стрельбы.

Используемая в АО-38М схема автоматики была взята за основу при разработке автоматов СА-006 (Ковровский механический завод, 1966-1972 гг.), АЛ-7, АЛ-9 (Ижмаш), АЕК-971, АЕК-973 (Ковровский механический завод). В 2018 году автомат по схеме со сбалансированной автоматикой в калибрах 5,45 мм и 7,62 мм рекомендован к принятию на вооружение Российской армией.

Добавлю, что ещё одну новую разработку института – 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) для Воздушно-десантных войск (ОКР "Лотос") – мы представим на стенде в виде макета.

– А натуральный "Лотос" будет на "Армии-2019"?

– Да, реальное, действующее САО "Лотос" расположится на специальной площадке "Армия России – завтра". Детально ознакомиться с самоходным орудием пока смогут только специалисты.

- Какие боеприпасы к стрелковому оружию представит ЦНИИТОЧМАШ на этот раз?

– Посетители смогут познакомиться с разработанными в институте патронами с уменьшенной скоростью пули, обыкновенной, бронебойной, бронебойно-трассирующей пулями, патронами к подводному оружию, испытательными патронами.

На форуме будут представлены и маркерные боеприпасы – учебно-практические патроны с пулями, содержащими маркирующую рецептуру, для штатного оружия – пистолета Ярыгина, наносящие видимые метки при взаимодействии пуль с преградой. Патроны предназначены для проведения практических занятий по повышению уровня огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников спецподразделений с применением штатного оружия.

Наверняка вызовут интерес патроны серии "Олимп", которые, в зависимости от модификации, предназначены для любительской и промысловой охоты, подготовки спортсменов-биатлонистов, спортсменов стрелков и использования на соревнованиях мирового уровня. О высоком качестве наших патронов говорят такие факты: с использованием патронов "Олимп" установлено более 150 олимпийских, мировых и европейских рекордов, а российские и советские спортсмены завоевали более 200 медалей различного достоинства.

Также на постоянно действующем стенде в павильоне госкорпорации "Ростех" мы представим комплект боевой экипировки военнослужащего "Ратник". Это комплекс из пяти интегрированных друг в друга систем: поражения (оружие, боеприпасы), защиты (шлем, бронежилет, боевой нагрудник), управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения, которые охватывают все, что нужно солдату на поле боя.

– На каких площадках и какие изделия ещё представит ЦНИИТОЧМАШ?

– В павильоне D на стенде 4А4 – 3 институт впервые презентует стеклопластиковые упаковки: пожаробезопасные, предназначенные для хранения и транспортирования артиллерийских снарядов, различных видов малогабаритных ракет, пожаро- и взрывоопасного имущества; эксплуатационно-транспортные контейнеры для транспортирования и хранения приборов и имущества, а также организации в полевых условиях рабочих мест, защищенных от прямого воздействия климатических факторов; упаковки для элементов ПТРК и ПЗРК, стрелкового оружия; стеклопластиковые ящики и контейнеры для хранения и транспортирования оптико-электронных приборов.

Все выпускаемые институтом стеклопластиковые упаковки, ящики и контейнеры соответствует эксплуатации на самоходных объектах, в стационарных и временных сооружениях, на открытом воздухе. Гарантийный срок – более 10 лет. Упаковки предохраняют изделия от воспламенения в течение 15 минут при температуре горения до 1000 градусов. Могут находиться на морозе до минус 65 градусов.

Отмечу, что стеклопластиковые упаковки производства ЦНИИТОЧМАШ поставляются в 25 стран мира.

На четвертой площадке – в Многофункциональном огневом центре, на 21-й стрелковой галерее, все дни работы Форума будем проводить динамический показ 9-мм самозарядного пистолета СП и его модификаций – специального назначения, спортивного и тактического.

И, наконец, пятая площадка – павильон "Военные игры", где разместился тренажёр для обучения стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов. На электронном симуляторе любой желающий сможет повысить свою стрелковую подготовку.

Кроме того, представители института примут активное участие в научно-деловой программе форума. В частности, в круглых столах "Создание перспективных образцов вооружения и военной техники для ВДВ и средств десантирования к ним", "Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования", "Перспективы развития технических средств обучения в Вооружённых силах Российской Федерации", конференции "Композитные материалы специального назначения" и других.