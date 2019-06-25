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25.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российское оружие лишают Божьей силы

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Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)
Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель).
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия?

В церковном мире дискуссия – следует ли освящать оружие массового поражения. Тема "О практике освящения оружия в Русской православной церкви" обсуждалась на комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.

Мнения разделились. Одно дело – благословить воинство на ратный подвиг, совсем другое – осенить крестным знамением смертоносную бомбу. Высказывалось даже мнение, что церковь вообще не должна благословлять оружие. Так считает, например, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он в этой позиции среди священников РПЦ не одинок. "Я бы никогда оружие не освящал, в том числе личное", – заявил бывший глава пресс-службы Московского патриархата, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Подводные лодки освящаются как пространство, где находятся люди. В самолетах, машинах и кораблях люди тоже пребывают на службе. "Само оружие священникам не надо освящать. Все, что связано с людьми – да, а с оружием – нет", – поделился Вигилянский с газетой ВЗГЛЯД.

По словам Тутунова, недавно была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года: "О практике освящения оружия в Русской православной церкви".

"По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно "освящаться" оружие массового поражения и в целом не личное оружие", – заявил епископ РИА "Новости". Он добавил, что "в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет".

Каково самим военным в этой ситуации – лучше летают у них освященные ракеты, ездят танки или более выносливыми становятся бойцы? Есть ли Божья помощь?

Российская армия обратилась к Богу после 1991 года. Поначалу очень скромно, не выставляя напоказ нательные крестики, полушепотом прочитанную молитву, запомнившуюся от бабушки. Вчерашние политработники шипели от злобы на такие проявления "поповщины", комкали в кармане партийные билеты, а спустя несколько лет уже сами знали наизусть "Отче наш".

Прошел еще десяток лет – и уже в каждой уважающей себя воинской части присутствовал либо храм, либо часовенка, имелась молельная комната для мусульман. Сейчас уже военными священниками в Российской армии никого не удивишь – "батюшки в погонах" органично вписались в современное воинство.

Официально, по штатному расписанию, их должности называются "помощник командира по работе с верующими военнослужащими". Погоны не носят, в силу духовного сана им вообще запрещено брать в руки оружие, но могут это самое оружие благословлять. Вручили бойцу автомат после присяги – батюшка, благослови на владение.

Это на уровне солдат, генералы пошли дальше – освящать просят знамена частей и соединений, поступающее новое вооружение, танки, самолеты, корабли, подводные лодки. Считается, что с Божьей помощью служить эта техника будет гораздо лучше. Может, и впрямь лучше?

Вот епископ Стефан (в миру Сергей Владимирович Привалов, окончивший в свое время военное училище ПВО), председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, высказал газете ВЗГЛЯД четкую позицию: "Благословение воинству направлено в первую очередь на защиту и служение Отечеству".

"В воинском требнике есть чины для освящения личного оружия, – говорит Привалов. – Это могла быть прежде сабля, копье, любое личное оружие. Тут препятствий никаких нет. Священнослужители должны сами понимать, на что дают благословение. Церковь ведь не благословляет само оружие как таковое, не средство убийства, а средство защиты, в какой-то степени предостережения для противника. Господь должен предостеречь таким образом, облагоразумить неприятеля. Это некая сдерживающая сила.

С одной стороны, она должна успокоить врага, а с другой – дать силу духа. И веру в свое оружие, боевую технику. Сколько было случаев – топливо кончилось, а танк все еще едет, самолет, который должен упасть, долетает до аэродрома, раненый солдат в медсанбате оживает. На все Божья воля. Все, что Господь хочет, все совершается".

При этом эпископ Стефан считает, что благословение не может распространяться на оружие убийства, тем более средства массового поражения.

"Благения должны быть направлены на мир, а не на уничтожение людей",

– убежден он. При этом считает, что церковь, как и все общество, развивается по современным канонам – это вполне естественный процесс. "Запуск космических ракет с космодрома Байконур сопровождается благословением – это благое дело, в его чудодействие верят и сами космонавты, и сотрудники всех технических служб. И если Юрий Гагарин в свое время сказал знаменитую фразу: "Поехали!", то сейчас запуск ракет космических кораблей сопровождается словами: "С Богом!". Может показаться, что разница не большая, но смысл одинаков – движение с верой", – считает Привалов.

Одна из самых известных отечественных ракет Р-36М по классификации НАТО получила название Satan, "Сатана". Ее учебные пуски ни разу не освящались представителями церкви. Совсем не то название.


Виктор Сокирко

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7 комментариев
№1
25.06.2019 07:59
Религия это нечто!
Недавно было сообщение, что в троицкой лавре два попа, в пьяном виде, подрались когда делили подношения прихожан. И один пырнул другого ножом. Теперь один в реанимации, а другой в следственном изоляторе. Интересно этот нож был кем нибудь благословлен.
-1
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№2
25.06.2019 14:08
А минусуете-то за что? -Александр- в чем-то соврал? Или попы - не люди, агнцы божьи, они даже ножом пыряются благолепно?
Была самая читающая, самая передовая, самая образованная в мире страна. Но стоило проклятым большевикам пустить дело на самотек - и появились Чумаки с Кашпировскими, гадалки, знахари и прочая нечисть. И вот 30 лет прошло - освящают, сука, МБР. Моему ребенку в школе рассказывают, что человека создал Бог, а Дарвин все врал. Е.а.улись совсем, нет других слов.
+1
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№3
25.06.2019 15:04
Цитата, mr.kruzenshtern сообщ. №2

Была тысячелетняя Россия, которой православие никак не мешало порождать Достоевских и Сикорских. И оружие освящали и войны с этим оружием выигрывали. Но потом обрядившиеся в Черновых и Беловых  Блюмкины Кацы и Поцы, прыгнув за черту оседлости, решили, что русских нужно избавить всенепременно от православия, малороссийской ветви русского народа, Польши, Финляндии и прочего и прочего...
Тысячу лет Россия с Богом стояла, СССР без Бога и семидесяти не простоял. Вот Вам и практика как мерило любой теории.
Как же это так получилось, что в "самой читающей стране" появились Чумаки с Кашпировскими и этому самому читающему населению на уши присели? Что-то они, видимо, не то читали.
0
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№4
25.06.2019 16:02
Ещё днём писал-писал комментарий на комент -Александр-, да потом взял и удалил. Теперь, вынужденно, поставил комментарию "плюс", но не потому, что новость "хороша", а потому что ЭТО есть и никуда от этого не деться. Чего глаза закрывать и делать вид, что всё нормально?

Единственно, что хотел уточнить (о чём писал в своём не опубликованном комменте) так это то, что религия (связь с богом) и церковь/попы (место где выполняются обряды под руководством служителей церкви), ИМХО, надо различать. И попы, как истинно наши люди, бывают и такими, а бывают и ещё хлеще случаи.

Цитата, scipio сообщ. №3
Была тысячелетняя Россия, которой православие никак не мешало порождать Достоевских и ...
  - а, что там с отлучением Достоевского Толстого от Церкви?

- исправил -
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№5
25.06.2019 16:06
Цитата, scipio сообщ. №3
Тысячу лет Россия с Богом стояла, СССР без Бога и семидесяти не простоял.
Цитата, q
Демагогия - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках (софизмах).
Ваше утверждение маскируется под набор простейших логических дедуктивных умозаключений, они же силлогизмы (ох, помню, как меня интриговало это слово в возрасте лет 10-11, когда читал "Мастера и Маргариту"). Простым противопоставлением (Россия матушка - СССР проклятый, с Богом - без Бога)  якобы убедительно доказано, что нужно всем верить в Бога и освящать МБР.
Однако, как только мы записываем Ваши утверждения в виде классических двухпосылочных дедуктивных заключений, как это сделаю ниже сейчас я для наглядности, мы сразу замечаем, что логика намеренно нарушена, это классический демагогический прием, причем простейший, называется "порочный круг":
Тысячу лет Россия с Богом стояла. Стоять тысячу лет - это хорошо. Следовательно, вера (Бог) - это хорошо.
СССР без Бога и семидесяти не простоял. Стоять 70 лет - это (мало) плохо. Следовательно, без веры (Бога) плохо.
Цитата, q
Порочный круг (лат. circulus vitiosus), логический круг — логическая ошибка или уловка, при которой утверждение выводится из самого себя, обычно через несколько промежуточных утверждений.
В данном случае, доказываемое утверждение (Бог хорошо) входит в сам аргумент (Россия простояла 1000 лет, потому что была с Богом).
Вы, батенька, демагог.
0
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№6
25.06.2019 16:09
Цитата, Peter Tsk сообщ. №4

Ничего. Его не было. Достоевский и Толстой - разные люди.
+1
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№7
25.06.2019 16:13
Цитата, scipio сообщ. №6
Достоевский и Толстой - разные люди.
- действительно, удалил свой ляп.
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