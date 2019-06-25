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25.06.2019
Военно-промышленный курьер

Доставка американских астронавтов на МКС подорожала

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стоимость полета на российских пилотируемых кораблях "Союз" на Международную космическую станцию (МКС) для космонавтов NASA выросла на 5%, следует из отчета Счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов. Согласно документу, в 2015 году NASA платило около $82 млн за место по контракту с "Роскосмосом".

"Официальные представители программы (коммерческих пилотируемых полетов NASA.- "Ъ") заявили, что не могут раскрыть цену, которую NASA заплатило за два новых дополнительных места, но отметили, что стоимость была на 5% выше, чем в прошлом варианте контракта, и соответствует инфляции",- уточняется в отчете.

В 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли "Союз".

Американская компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск корабля с экипажем к МКС запланирован на 15 ноября.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
Союз ПКК
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