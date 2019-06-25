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25.06.2019
ЦАМТО

На Северном флоте прошла конференция по внедрению в боевую и оперативную подготовку опыта применения ВС РФ в Сирии

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Вице-адмирал Александр Моисеев
Вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 24 июня. . В штабе Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялась научно-практическая конференция по обобщению полученного опыта применения ВС РФ в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

В конференции приняли участие командующие объединениями и командиры отдельных соединений флота, представители управлений, отделов и служб штаба СФ, а также Военной академии ПВО имени Г.К.Жукова. Они сделали доклады по особенностям организации оперативного планирования деятельности группировки ВС РФ при ведении практических действий, применению авиации и систем противовоздушной обороны, средств разведки и радиоэлектронной борьбы, тактике действий группировки надводных кораблей и сухопутных подразделений, применению береговых ракетных комплексов. Также были рассмотрены и другие специальные вопросы.

Специально для участников конференции были подготовлены выставки беспилотной авиации, бронетехники и вооружения, которые были использованы при ведении боевых действий со стороны боевиков и правительственных войск при поддержке российских военнослужащих.

Подводя итоги научно-практической конференции, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что "при ведении современных боевых действий нельзя использовать лекала прошлого века и "сирийский опыт" уже успешно применяется в боевой подготовке войск и сил Северного флота", – сообщает пресс-служба СФ.

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