ЦАМТО, 24 июня. Танковый взвод Т-72Б3 впервые задействуют в динамическом показе техники форума "Армия-2019" на Свердловском полигоне под Екатеринбургом.

"В отличие от прошлого года в динамическом показе "Армия-2019" впервые примут участие танковый взвод и авиация, с помощью которых будут разыграны два тактических эпизода", – сообщил замначальника по боевой подготовке ЦВО полковник Андраник Арутюнян.

Боевой задачей первого эпизода будет "обнаружение и уничтожение колонны условного противника". По ходу операции зрители смогут наблюдать огневые действия танковых подразделений, в том числе Т-72Б3 в новой комплектации, при поддержке вертолетов Ми-24 на путях подхода колонны условного противника, а также маневренно-обходные действия подразделения 228-го полка под прикрытием пары вертолетов Ми-24. В заключительной части эпизода авиация нанесет удар по условному противнику с воздуха, уничтожив головной танк, а наши войска под маскировкой, обеспеченной действиями РХБ защиты, совершат отход. Всего показ будет длиться около 15 минут.

Во втором эпизоде военнослужащие продемонстрируют навыки штурма и захвата здания, удерживающегося условным противником. Зрители смогут увидеть действия специальных войск, а также высадку беспарашютным способом с вертолета Ми-8 десантно-штурмовой группы на крышу многоэтажного здания. После этого будет организован штурм здания через окна верхних этажей, его зачистка и разминирование. Длительность – около 10 минут.

"Для военнослужащих задачи такого рода – это ежедневная учеба. Мы стараемся одним эпизодом показать, чем они действительно занимаются и чему учатся во время службы. Поэтому мы не выдергивали "лучших", у нас все лучшие. Мы брали обычное подразделение, которое занимается этим каждый день", – пояснил А.Арутюнян.

По словам заместителя начальника по боевой подготовке ЦВО, розыгрыши будут организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также грамотности действий наших военных и популяризации службы в Вооруженных силах.

Для безопасности зрителей на территории экспозиции будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где будут разыгрываться эпизоды, – оцеплены.

Посетить одно из самых зрелищных событий форума смогут все желающие. Форум "Армия-2019" пройдет на Свердловском полигоне под Екатеринбургом с 28 по 30 июня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.