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25.06.2019
ТАСС

Российские ученые разработали лунного робота-геолога

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

Как сообщил директор ЦНИИ робототехники Александр Лопота, шасси автоматического геолога подойдет "для мобильных роботов-помощников на стадии построения лунной базы"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербурга и Москвы разработали проект мобильного робота-геолога, который в будущем может быть использован в лунных миссиях. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор - главный конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Александр Лопота.

"Совместно с Институтом геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) под их задачи геологических исследований Луны в ЦНИИ РТК разработан проект мобильного робота-геолога, оснащенного большим количеством научного оборудования для проведения исследований на Луне, в том числе и каротажно-буровой установкой [установка для исследования и бурения скважин]", - сказал Лопота.

По словам главы ЦНИИ РТК, шасси автоматического геолога подойдет "для мобильных роботов-помощников на стадии построения лунной базы".

Ранее начальник сектора НПО им. С. А. Лавочкина Евгений Власенков рассказал ТАСС о научно-исследовательских работах по созданию лунохода-геологоразведчика, которые проводились на предприятии. Опытно-конструкторская работа по его разработке начнется только в том случае, если этот проект войдет в новую ФКП.

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Россия
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
Робот
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