"Ретро-экспозицию" никогда не выставлявшегося стрелкового оружия представит ЦНИИТОЧМАШ на форуме "Армия" - гендиректор

Гости форума увидят двуствольный автомат и пистолет космонавта

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Экспериментальное стрелковое оружие, которое не пошло в серийное производство, представит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который будет работать 25-30 июня в Кубинке (Московская область).

"Участники и гости форума увидят экспериментальные 5,6-мм автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, 5,6-мм двуствольный автомат АО-36, 7,62-мм пулемет АО-22М, 9-мм бесшумный пистолет ПБ, 9-мм автоматический бесшумный пистолет АПБ, "пистолет космонавта" ТП-82", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

Он отметил, что слово "впервые" будет часто звучать в ходе форума.

В частности, сказал Баков, в экспозиции ЦНИИТОЧМАШ "будут показаны разработки института 1960-1980-х годов, которые никогда не выставлялись".

Нельзя сказать, уточнил гендиректор, что все эти образцы стрелкового оружия не пошли в серию.

"ТП-82, например, который мы называем "пистолет космонавта", не один год был на вооружении не только космонавтов, но и лётчиков, а пистолеты ПБ и АПБ состоят на вооружении силовых структур", - сообщил Баков.

Что касается экспериментальных изделий, продолжил он, то причины разные.

"У разработанного в 1965 году проекта двуствольного автомата АО-36 подвижные части состоят из одной рамы и одного затвора, запирающего оба канала ствола. Выстрел производится одновременно из двух стволов. Но пули в полёте влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания. Поэтому двуствольное направление в таком исполнении посчитали нецелесообразным", - пояснил собеседник агентства.

АО-40, по его словам, "показал возможность значительного улучшения кучности огня из различных положений, но имел недостаток - откатывающийся магазин, выступающий за кожух автомата".

"Тем не менее, - сказал Баков, - наш образец стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение Российской армии в 1997 году 5,45-мм автомата АН-94, в котором указанный недостаток был устранен".