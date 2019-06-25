Войти
25.06.2019
Интерфакс-АВН

"Ретро-экспозицию" никогда не выставлявшегося стрелкового оружия представит ЦНИИТОЧМАШ на форуме "Армия" - гендиректор

533
0
0
Трехствольный пистолет ТП-82
Трехствольный пистолет ТП-82.
Источник изображения: © Фото : АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Гости форума увидят двуствольный автомат и пистолет космонавта

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Экспериментальное стрелковое оружие, которое не пошло в серийное производство, представит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который будет работать 25-30 июня в Кубинке (Московская область).

"Участники и гости форума увидят экспериментальные 5,6-мм автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, 5,6-мм двуствольный автомат АО-36, 7,62-мм пулемет АО-22М, 9-мм бесшумный пистолет ПБ, 9-мм автоматический бесшумный пистолет АПБ, "пистолет космонавта" ТП-82", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

Он отметил, что слово "впервые" будет часто звучать в ходе форума.

В частности, сказал Баков, в экспозиции ЦНИИТОЧМАШ "будут показаны разработки института 1960-1980-х годов, которые никогда не выставлялись".

Нельзя сказать, уточнил гендиректор, что все эти образцы стрелкового оружия не пошли в серию.

"ТП-82, например, который мы называем "пистолет космонавта", не один год был на вооружении не только космонавтов, но и лётчиков, а пистолеты ПБ и АПБ состоят на вооружении силовых структур", - сообщил Баков.

Что касается экспериментальных изделий, продолжил он, то причины разные.

"У разработанного в 1965 году проекта двуствольного автомата АО-36 подвижные части состоят из одной рамы и одного затвора, запирающего оба канала ствола. Выстрел производится одновременно из двух стволов. Но пули в полёте влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания. Поэтому двуствольное направление в таком исполнении посчитали нецелесообразным", - пояснил собеседник агентства.

АО-40, по его словам, "показал возможность значительного улучшения кучности огня из различных положений, но имел недостаток - откатывающийся магазин, выступающий за кожух автомата".

"Тем не менее, - сказал Баков, - наш образец стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение Российской армии в 1997 году 5,45-мм автомата АН-94, в котором указанный недостаток был устранен".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АН-94
Компании
ИЖМАШ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
25.06.2019
Альберт Баков: "Слово "впервые" в сочетании с ЦНИИТОЧМАШ будет часто звучать на форуме "Армия-2019"
25.06.2019
ЦНИИТОЧМАШ покажет двуствольный автомат на форуме "Армия-2019"
03.02.2015
Дешево и сердито
05.12.2012
«Ижмаш» наращивает продажи оружия в США
30.09.2011
"Абакан", АЕК-971 и другие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:46
  • 19
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 16:45
  • 8
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета